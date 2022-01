Aujourd’hui marque le 15e anniversaire de l’introduction de l’iPhone, Steve Jobs a changé le monde pour toujours | La technologie

Le 9 janvier 2007, Steve Jobs est monté sur scène au Moscone West Convention Center à San Francisco et a prononcé cette phrase : « Aujourd’hui, Apple va réinventer le téléphone. Il est allé beaucoup plus loin : il a réinventé notre façon de communiquer.

Un jour comme aujourd’hui Il y a 15 ans, Steve Jobs présentait l’iPhone. C’est un fait choquant, car il semble que nous l’ayons utilisé toute notre vie. Mais ce n’est vrai que pour les vingt ans.

En seulement 15 ans le smartphone a complètement changé notre façon d’interagir, de magasiner, de travailler, de profiter de nos loisirs. Et bien que nous n’ayons jamais eu d’iPhone, nous devons tout cela à Apple et à Steve Jobs.

Bien sûr, Apple n’a pas inventé le téléphone mobile. Cela existait déjà depuis deux décennies, et depuis le milieu des années 90, des concepts tels que les applications, les écrans à crayons ou l’appareil photo sur les smartphones étaient courants.

Mais Apple a renversé tout cela, le faisant évoluer d’une manière que même Steve Jobs n’était pas en mesure de prédire.

Lors de la présentation de l’iPhone, Jobs l’a défini comme un 3-en-1: « un iPod avec un écran large et des boutons tactiles », « un téléphone mobile révolutionnaire » et « un communicateur Internet de pointe ».

Mais au fil des années, l’iPhone et les smartphones ils sont devenus bien plus que cela.

le iPhone c’était une révolution parce que ajout d’un écran tactile aux mobiles, ce qui a permis une prise en main plus confortable et plus rapide.

Révolutionné la puissance des smartphones avec matériel puissant qui a transformé le mobile en un petit ordinateur capable d’exécuter des applications complexes, et pas seulement des applications et des jeux de messagerie simples.

Aussi caméras réelles intégrées dans les mobiles. Non seulement pour prendre des photos, mais de bonnes photos, et aussi pour enregistrer des vidéos.

Mais surtout, Apple a développé une plate-forme complète composé de milliers (plus tard de millions) d’applications avec un système de paiement simple et confortable qui a permis aux développeurs de publier facilement leurs applications et de commencer à gagner de l’argent avec elles.

Peu après Android a utilisé tout cela, Et le reste est de l’histoire.

Si vous voulez voir la présentation complète de l’iPhone, c’est ici. Il y a des choses curieuses, comme le soupir d’admiration du public lorsque Steve Jobs déverrouille le mobile en faisant glisser son doigt sur l’écran…

Il y a actuellement plus de 1,2 milliard d’iPhones actifs dans le monde, et plusieurs fois plus que les téléphones Android.

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas vivre sans téléphone portable, et nous le devons en partie, pour le meilleur et pour le pire, à ce visionnaire nommé Steve Jobs, qui a su intégrer des concepts épars et limités de mobiles de l’époque, Oui les amener à un nouveau niveau avec son tout nouvel iPhone.

C’est le grand héritage de Steve Jobs, que personne n’a encore été en mesure d’égaler.