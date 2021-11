« Aujourd’hui on retrouve l’habituel Griezmann »

31/10/2021 à 20:03 CET

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, a souligné « l’effort collectif » de ses joueurs comme la clé de la victoire 3-0 contre le Betis, au cours de laquelle, pour la première fois, ils ont réussi à laisser une cage inviolée, ce qu’ils n’avaient pas réalisé depuis trois matchs.

L’entraîneur argentin a clairement expliqué pourquoi son équipe avait manqué lors des matchs précédents. « Ce qui a été vu, les choses sont vues, un effort collectif égal, et quand l’effort collectif est égal, les choses apparaissent », a-t-il condamné.

Juste avant, Simeone avait rappelé que sur les quatre buts qu’ils avaient encaissés lors des deux précédents duels de championnat en 2-2 contre la Real Sociedad et Levante, trois étaient des tirs au but.

« Nous sommes toujours des extrémistes, dans l’extrémisme, les quatre buts que nous avions reçus lors de ces trois derniers matchs apparaissent et ils étaient trois de tirs au but et un de contre-attaque, ils ne nous avaient pas désorganisés pour marquer. Au-delà de ces deux matchs, l’équipe venait d’un étape que nous n’avons pas pu trouver ce qui a été trouvé, un énorme effort collectif, et de là l’équipe que nous voulons est apparue », a-t-il analysé.

La sécurité défensive de ce dimanche a coïncidé avec le retour de la centrale monténégrine Stefan Savic, qui s’est formé dans la ligne de trois au centre de la défense avec l’Uruguayen José Maria Giménez et Mario Hermoso.

« Il est vrai que la régularité et la continuité du jeu que les trois défenseurs centraux que vous avez cités ont eu, leur donnent plus de connaissances parmi eux et aujourd’hui ils ont très bien réagi au jeu qu’ils ont joué », a reconnu Simeone.

L’entraîneur argentin a estimé que ce dimanche était « le match le plus régulier et le plus sûr » de cette saison, puisque son équipe « contrôlait le jeu ». « Nous avons joué un bon match en première mi-temps, avec plusieurs occasions, dans la seconde le deuxième but n’a pas semblé mettre le match sur la bonne voie, le but contre eux est venu qui nous a mieux accueillis, et le résultat pourrait aussi être plus large « , histoire.

L’un des noms de la conférence de presse était le Français Antoine Griezmann. « En regardant le match d’aujourd’hui, nous trouvons l’habituel Griezmann: courir, travailler en position pour l’équipe, avec des options de score … C’est le chemin que nous recherchions quand nous avons pensé à lui »Simeone l’a félicité.

L’entraîneur de l’Atlético a également fait l’éloge de son compatriote Rodrigo De Paul, clé du centre du terrain de la réaction de l’équipe en première mi-temps.

« Il est venu avec beaucoup d’enthousiasme, désireux de montrer tout ce qu’il a dans son jeu, il est très bien entré dans le groupe et est important pour l’équipe. Nous avons besoin qu’il soit comme aujourd’hui, les gens l’ont viré de la meilleure façon après le match qu’il a l’ont fait et nous ne l’imaginons pas autrement qu’aujourd’hui », a déclaré le sélectionneur.

Simeone a vécu le duel des tribunes pour son expulsion jeudi dernier contre Levante, pour avoir protesté. « Être à l’extérieur n’est pas bon, c’est négatif pour moi, pour l’équipe, et cet espace doit être amélioré, même si la sensibilité des arbitres doit être là, demander un jaune de 30 mètres et courir pour le sortir, il me semble que ça ne s’est pas passé. Rien. L’autre jour, j’ai fait ce que je ne devrais pas faire, demander un carton jaune. Ça a l’air beaucoup mieux vu d’en haut, et heureusement j’ai dû voir une grande équipe », a-t-il reconnu.

Compte tenu de cette dernière déclaration, on lui a demandé si, depuis cette position élevée, il pensait avoir déjà trouvé la bonne structure d’équipe pour jouer avec trois attaquants.

« Nous allons en conséquence de ce qui se passe dans l’équipe. Nous devons Llorente et Lemar qui étaient les deux intérieurs la saison dernière et ils nous ont tellement donné. Aujourd’hui, nous ne les avons pas et nous comprenons que nous pouvons compenser cela avec deux attaquants et en faisant un effort plus collectif. Le seul moyen est de travailler, courir et courir, si vous ne courez pas c’est très difficile », a-t-il réfléchi.

Pour l’entraîneur de l’Atlético, ce résultat n’est pas un coup de fouet mental pour le match de Ligue des champions de mercredi à Liverpool, car ce sont des compétitions différentes.

« Nous sommes venus avec le besoin de gagner pour être proche des candidats pour concourir dans les meilleures places. A partir de demain une autre compétition différente commence et nous commencerons ce soir à la préparer », a tranché Simeone, qui a confirmé qu’il n’aura pas de blessés dans Liverpool Thomas Lemar et Maros Llorente, bien que Geoffrey Kondogbia « peut être là ».