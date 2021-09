Aujourd’hui, Paul Stanley s’est retrouvé coincé dans l’ascenseur pendant le tremblement de terre

Aujourd’hui, Paul Stanley s’est retrouvé coincé dans un ascenseur lors d’un tremblement de terre | Instagram

L’animateur de Program Today, Paul Stanley, a inquiété ses partisans après avoir révélé qu’il était coincé dans un ascenseur lors du tremblement de terre du 7 septembre.

Le fils de Paco Stanley a révélé que c’était une peur énorme qu’il vivait parce qu’il se déplaçait dans l’ascenseur juste au moment où le sumo avec son épicentre à Guerrero a été enregistré, ce qui a également secoué la ville de Mexico.

Le chauffeur de Aujourd’hui Il a avoué pendant l’émission qu’il avait vraiment peur parce qu’il était piégé dans l’endroit et que son téléphone portable ne fonctionnait pas pour dire ce qui se passait ou savoir ce qui se passait à l’extérieur.

Cela peut vous intéresser : Belinda, une ouverture dans une robe slim dessine sa silhouette

paul stanley Il a indiqué que le temps qu’il a passé à l’intérieur de l’ascenseur était de plus d’une demi-heure et qu’il avait très peur et a assuré qu’il pensait à ses collègues et à son public dans ces moments difficiles.

Cela peut vous intéresser : Thalía dans une robe ajustée en cuir, la fermeture l’a-t-elle trahie ?

J’ai été coincé dans l’ascenseur pendant un moment, environ une heure, une demi-heure. Seul. Le téléphone portable ne fonctionnait pas, j’ai pensé à vous tous et Dieu merci je suis là, mais j’avais peur.

Cela peut vous intéresser: Celia Lora est magnifique en bas résille et chemisier ouvert

Avant d’être critiqué pour avoir utilisé l’ascenseur pendant le tremblement de terre, son partenaire à Hoy, Andrea Legarreta, a précisé que Paul Stanley n’avait pas pris l’ascenseur pendant le tremblement de terre, mais que le tremblement de terre avait saisi l’acteur à l’intérieur.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !