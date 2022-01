Aujourd’hui Programme, Andrea Legarreta reçoit 2022 de la mer

Aujourd’hui, Andrea Legarreta reçoit 2022, seulement avec un chapeau ? | Spécial : Instagram

Avec seulement un chapeau ? La belle Andrea Legarreta a partagé une photo sur ses histoires Instagram qui a remué le cœur de ses abonnés de la mer, car il semblait qu’elle ne couvrait ses charmes supérieurs que d’un chapeau moderne.

Le beau chef d’orchestre du Programme d’aujourd’hui Il a décidé de dire au revoir à 2021 depuis la mer et de recevoir avec toute l’énergie de ce bel endroit une nouvelle année avec sa famille ; Cependant, tout cela s’est terminé lorsque ce qui est devenu un sujet de conversation parmi les adeptes de Andrea Legarreta Martinez c’était sa beauté et son chapeau.

La conductrice et actrice de 50 ans a posé pour la caméra avec un visage tout à fait naturel, ses cheveux détendus et s’amusant apparemment beaucoup, vous pouvez voir sur l’image comment elle se couvre le haut d’elle avec un chapeau de plage et s’en va le See partie de ses courbes, son ventre plat et le bas d’un tout petit maillot de bain foncé.

L’animatrice avec le plus de temps dans le Hoy Program a définitivement détruit les illusions et l’imagination de beaucoup de ses followers avec une deuxième image qui a complètement exclu la possibilité que la célèbre femme n’ait posé qu’avec le chapeau, car laisser cet accessoire un peu plus longtemps de côté, Andrea Legarreta a dévoilé la partie supérieure de son maillot de bain.

La femme d’Érik Rubín était très belle et comme une toute jeune femme, en fait, beaucoup de jeunes femmes dans la vingtaine souhaitent lui ressembler. Andy, comme ses amis proches l’appellent affectueusement, a profité de vacances bien méritées avec sa famille.

Aujourd’hui, Andrea Legarreta reçoit 2022, seulement avec un chapeau ? Photo : Instagram.

Au préalable, il a été annoncé que le programme Hoy ferait enregistrer ses émissions du réveillon du Nouvel An, ceci dans le but de permettre aux chauffeurs et à la production de prendre quelques jours de congé.

Cependant, cette situation n’a pas éloigné les rumeurs et les scandales de la production de l’étoile du matin de Televisa, puisque les noms de Raúl Araiza et Galilea Montijo n’ont pas été mentionnés dans l’actualité des émissions.

Le cher Negrito Araiza semble avoir de graves problèmes de santé, plus particulièrement au niveau de la gorge, car dans le même programme Aujourd’hui, ils se sont rendu compte que quelque chose n’allait pas et qu’il devenait rauque assez souvent, alors ils ont pris un spécialiste .

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, le compagnon de Andrea Legarreta On lui aurait diagnostiqué une maladie grave caractérisée par l’arrêt de la voix de la personne qui en souffre et cela a gravement compromis son travail.