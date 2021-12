Programme d’aujourd’hui, Raúl Araiza pourrait arrêter de parler pour toujours | Instagram

La dysphonie spasmodique, c’est le nom de la maladie incurable que l’hôte bien-aimé du programme Today aurait, Raul Araïza, qui, selon eux, est incurable et pourrait vous laisser sans voix pour toujours. El Negrito Araiza a ses partisans vraiment préoccupés par cette nouvelle.

On raconte que Raúl Araiza Herrera se plaint depuis quelques semaines de la douleur qu’il ressent en parlant et qu’il doit même se faire injecter pour effectuer son travail, dans lequel il faut noter, la voix est la clé. En raison de cela et du fait qu’il a été observé assez rauque et avec des problèmes d’élocution, un spécialiste a même été emmené au Programme d’aujourd’hui pour vous servir.

Ils ont partagé en milieu de matinée l’étude qu’ils ont menée sur le cher Raúl Araiza et elle a conclu à une grave inflammation de ses voies respiratoires, qui peut être une conséquence d’allergies, du changement climatique et autres ; cependant, également en raison de la grande charge de travail de la voix d’El Negrito.

Cela peut vous intéresser : Adamari López partage un tendre message pour sa petite fille

Le médecin a souligné que les indications à suivre sont le traitement et le repos de la voix ; Cependant, Dael Quiroz assure que cela pourrait être bien plus grave qu’on ne le croit et qu’il perdrait même irrémédiablement sa voix.

Le journaliste de la chaîne YouTube Arguende TV, a partagé que la situation est si grave que Raúl Araiza aurait demandé la permission de s’absenter en février de l’année prochaine afin de régler sa voix et de se rendre aux États-Unis pour être soigné de manière adéquate. .

Aujourd’hui Programme, Raúl Araiza pourrait arrêter de parler pour toujours. Photo : Instagram.

Quiroz a partagé que ce cas est assez similaire à celui d’Alex Ibarra, le frère de Benny Ibarra et qui aurait avoué avoir une dysphonie spasmodique et des douleurs intenses, donc pour sortir un projet et parler ils mettent toutes sortes d’injections et de substances qui permettent lui parler pendant quelques mois; cependant, il a également partagé les conséquences à long terme.

Le journaliste assure qu’Ibarra, en s’injectant une forte dose, force ses cordes vocales, il peut parler, mais raccourcit le temps qu’il pourra continuer à parler et que la maladie est incurable, donc tôt ou tard ils finiront incapable de parler.

El Arguenderito a expliqué qu’Ibarra traite avec des amis producteurs qui essaient de mettre ses scènes ensemble de manière à ce que la dose qu’ils lui mettent ne soit pas trop forte et essaient le moins possible de le forcer; Cependant, il a souligné que cette situation dans le cas de Raul Araïza Cela pourrait être encore plus problématique, puisqu’il est plus qu’un acteur et qu’il est déjà un chef d’orchestre célèbre et reconnu.

Rappelons-nous qu’il y a de nombreuses heures que le Negrito est à l’antenne dans le Programme d’aujourd’hui, votre participation à d’autres programmes, feuilletons, programmes spéciaux, pièces de théâtre et autres, l’utilisation de votre voix est trop importante.