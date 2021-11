Aujourd’hui se termine Narcos : Mexico, l’un des plus grands succès de Netflix en espagnol | Divertissement

La fin de la série Narcos: Mexico arrive sur Netflix avec la première de sa troisième et dernière saison.

Lorsque Narcos a été créé sur Netflix, ils ne s’attendaient sûrement pas à ce que le succès de la série apporte autant de saisons. L’histoire du cartel de Medellín jusqu’à la chute de Pablo Escobar a été suivie par un grand nombre de spectateurs, à tel point que sur la plateforme ils ont décidé de créer une autre série, Narcos : México.

Avec Narcos : Mexique, l’histoire a changé de territoire et de protagonistes pour se concentrer sur le cartel de Guadalajara dans les années 80 et tout ce qui a causé le grand problème qui existe encore aujourd’hui avec la violence dans le pays. Une série avec Michael Peña et Diego Luna en tête du casting qui s’achève aujourd’hui.

En chemin, des noms connus des Mexicains ont été aperçus, mais aussi à travers la planète, comme Félix Gallardo ou « El Chapo » Guzmán. La série est un voyage détaillé à travers l’autre histoire du pays qui a répété la formule de Narcos en termes de minutie du récit.

Cette nouvelle saison c’est déjà dans les années 90 et alors que Netflix se prépare, « alors que la mondialisation du commerce de la drogue s’enflamme, la troisième saison examine la guerre qui éclate après l’arrestation de Félix. Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux troubles politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains émerge. »

Cela fait trois saisons avec un succès moindre que le Narcos original, mais qui a réussi surtout dans les pays hispanophones, ce qui est suffisant pour Netflix afin de continuer à venir avec sa marque.

Bref, aujourd’hui est un jour important dans le calendrier Netflix avec la première de la troisième et dernière saison de Narcos : Mexico, il est temps de mettre fin à l’histoire. Au cas où vous ne l’auriez pas vu, Nous vous recommandons d’essayer la série, car elle en vaut vraiment la peine. Voici le lien vers Netflix.