La favorite du Today Show, Jill Martin, est sur le point de se diriger vers l’allée. Selon Page Six, Martin est fiancé à Erik Brooks. Chose intéressante, les deux étaient fiancés auparavant, mais ils se sont séparés pendant la pandémie après avoir essayé de faire fonctionner leur relation à distance.

Martin a écrit un essai pour Today.com dans lequel elle a parlé de son voyage avec Brooks. Elle a d’abord ramené les lecteurs au moment où ils ont décidé d’annuler leurs fiançailles initialement. Le contributeur a déclaré que leur décision de mettre fin à leurs fiançailles était « déchirante ». Pourtant, ils savaient qu’ils avaient besoin d’une « longue pause » car leur relation ne fonctionnait tout simplement pas à ce moment-là. Elle a poursuivi en disant à propos de leur séparation : « Après presque trois ans d’un quasi-conte de fées, les bas sont devenus plus écrasants que les hauts. Cela ne fonctionnait pas. Nous nous disputions plus que nous ne nous entendions. pas bien. Nous avions encore tous les deux besoin de grandir. Il a fallu s’effondrer pour nous reconstruire ensemble. «

Martin a expliqué qu’elle était celle qui avait repris contact avec Brooks pour la première fois près de 18 mois après avoir annulé les choses. Bien sûr, ils sont de nouveau ensemble et « meilleurs » que jamais en ce qui concerne leur relation. Elle a écrit : « Je suis la meilleure version de moi-même quand nous sommes ensemble. Je me sens confiante, intelligente et heureuse. Nous rions tout le temps. Alors que nous nous battons encore parfois, nous limitons le drame. Les malentendus qui duraient autrefois un week-end maintenant dernières minutes. »

Quant à leur deuxième engagement, il était moins « extravagant » que le premier. Martin a raconté le moment où Brooks a posé la question (pour la deuxième fois) : « Nous étions sur un petit bateau de pêche aux Bahamas. C’était juste nous deux et, heureusement pour nous, un couple sur un autre bateau à proximité nous a dit après cela, ils nous ont pris en photo pendant qu’Erik faisait sa proposition. » Elle a ajouté: « Dieu merci, ils se trouvaient à cet endroit au milieu de l’océan – l’instantané m’a coupé le souffle plus tard. Erik a simplement dit: » J’ai hâte de passer le reste de l’éternité avec vous. Et nous étions fiancés. Encore une fois.

Martin a terminé son essai en soulignant à quel point le parcours de chacun est « différent ». Bien que son chemin vers l’amour n’ait pas été exactement linéaire, elle a quand même eu sa fin heureuse. Elle a écrit : « Il m’a fallu 45 ans pour trouver mon conte de fées. Quand j’ai réalisé que j’étais confiante, c’est à ce moment-là que j’ai su qu’Erik et moi étions prêts à nous remettre ensemble. La version réaliste de mon conte de fées était prête à être écrit. »