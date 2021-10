Aujourd’hui soir! Nava contre Juárez

Ce soir, deux des plus grandes légendes de la boxe féminine mondiale, Jackie Nava et Mariana Juárez, s’affronteront sur le ring de l’Auditorium Municipal de Tijuana, sur une carte présentée par Zanfer et qui sera diffusée par Azteca 7 et COMBATE SPACE

La « Princesa Azteca » Nava (38-4-4, 16 ko’s) et la « Barby » Juárez (55-10-4, 19 ko’s) s’affronteront 10 rounds en super coq, avec le Conseil mondial des poids coq en litige. .

Vainqueur de 10 championnats du monde en deux divisions, Jackie Nava, et championne du monde en trois divisions et protagoniste de 29 combats pour le titre mondial, Mariana Juárez, jouera dans l’un des combats les plus attendus de l’histoire de la boxe féminine.

A eux tous, ils ont 43 ans d’expérience en boxe professionnelle, 115 combats, 864 rounds, 54 combats de championnat du monde, dont trois titres de diamant, et surtout, 14 championnats du monde remportés, dans cinq divisions.

Les 5 derniers combats de Jackie Nava

* Jackie Nava contre Karina Fernández – Tijuana – Victoire DU

* Jackie Nava contre Marisol Corona – CDMX – Gagner DU

* Jackie Nava contre Estrella Valverde contre CDMX – Win DU

* Jackie Nava vs Marcela Acuña – Vallarta – Cravate

* Jackie Nava contre Carolina Álvarez – Tijuana – Gagner RTD

Les 5 derniers combats de Barby Juárez

2021-05-21 – Barby Juárez contre Alejandra Soto – Victoire par RTD

2020 – 10 – 31- Barby Juárez contre Alejandra Luna – Perdu par DU

2019 – 10 – 12 – Barby Juárez contre Carolina Raquel – Victoire par DU

2019 – 06 -15 – Barby Juárez vs Diana Fernández – Victoire par DU

2019 – 03 – 02 – Barby Juárez contre Eva Naranjo – Victoire par DU

Préparé et prêt pour une guerre. L’attente en valait la peine!