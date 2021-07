Aujourd’hui s’ouvre le documentaire biographique d’Amy Winehouse – El Sol de México

LONDRES. Amy Winehouse a rejoint le macabre “club des 27 ans” à l’apogée de sa carrière artistique éphémère, mais l’héritage de ses chansons et le rugissement de sa voix résonnent encore dans les rues du quartier londonien de Camden une décennie plus tard.

Amy Jade Winehouse est née en 1983 dans une famille juive du quartier de Southgate (nord de Londres). Bien que son père soit chauffeur de taxi et sa mère pharmacienne, une grande partie de ses proches étaient liés à la musique jazz. Et la petite Amy semblait destinée à étendre son héritage artistique.

Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett ou The Ronnettes sont quelques-uns des noms qui ont marqué la bande originale de l’enfance de Winehouse et celle de son frère aîné, Alex. Elle avait neuf ans lorsque ses parents ont divorcé.

Son premier contact avec la musique est venu peu de temps après, par la main du duo Sweet n’ Sour, avec sa meilleure amie depuis l’âge de quatre ans, Juliette Ashby, qui assure dans une interview écrite qu'”il n’y aura jamais personne qui puisse l’emmener lieu. “.

Ashby parle toujours au présent lorsqu’il fait référence à sa “soeur” Amy, qu’il décrit comme une fille “unique, drôle pour le moins et très intelligente”. Leur lien était si fort qu’il avoue qu’ils n’avaient besoin que de se regarder dans les yeux “pour savoir ce que l’autre pensait”.

Il avoue avoir vécu avec elle le “meilleur moment” de sa vie, lorsqu’ils ont quitté leurs maisons familiales respectives et emménagé ensemble, à l’âge de 18 ans, dans leur premier appartement. “Nous avons ri, cuisiné, écrit et joué de la musique toute la journée. Vie insouciante et aimante”, explique Ashby.

En 2000, Winehouse était la chanteuse principale du National Youth Jazz Orchestra, mais sa carrière solo a commencé à décoller en 2003, après avoir signé son premier contrat d’enregistrement et avec la sortie de son premier album Frank, en l’honneur de Sinatra.

UNE EDUCATION ARTISTIQUE ENTRE PUBS

Les pubs londoniens de Camden étaient essentiels dans la vie de Winehouse. En eux, il a grandi en tant qu’artiste et en eux, il a rencontré et est tombé follement amoureux de Blake Fielder-Civil. La chanteuse s’est même fait tatouer son nom, pour découvrir son infidélité peu de temps après.

Non seulement a-t-elle dû composer avec sa rupture, mais aussi avec des troubles de l’alimentation découlant d’une période dépressive. Dans ce contexte, Winehouse a commencé la création de ce qui allait devenir son chef-d’œuvre : Back to Black (2006), qui lui a valu cinq Grammy Awards.

À travers ses paroles déchirantes inspirées de Fielder-Civil, l’âme de Winehouse a crié de manière assourdissante, mais a été éclipsée par sa voix prodigieuse. Il y parlait de comment “l’amour est un jeu perdant” et comment il avait “séché” ses larmes à cause de l’alcool et de la drogue.

Malgré tout, Winehouse a décidé de donner une seconde chance à Blake et ils se sont mariés en 2007. La renommée de Winehouse grandissait de façon spectaculaire à travers le monde, doublée de scandales à répétition impliquant le couple, qui ont fait de l’artiste la cible idéale de la presse rose britannique.

C’est à ce moment-là que le récit du personnage d’Amy Winehouse, avec ses cheveux “en ruche” et sa mèche caractéristique d’yeux, s’est emparé de la personne, y mettant fin.

“Vous pensez connaître ma fille : drogues, toxicomanie et relations destructrices, mais il y a beaucoup plus”, dit sa mère Janis dans le documentaire Reclaming Amy, “dont la première du réseau BBC est ce vendredi.

Aussi sa filleule et comédienne musicale “protégée”, Dionne Bromfield, brisera son silence avec son film Amy Winehouse & moi : l’histoire de Dionne, dans le but que le monde connaisse le côté le plus “protecteur”, “gentil” et “doux de sa marraine”. .

LA PERSONNE DERRIÈRE LE PERSONNAGE

Cette jeune femme “aimait se mettre derrière le bar et servir de la bière”, ainsi que jouer au billard et s’ouvrir spontanément aux groupes émergents auxquels “les recettes étaient reversées”, comme le rappelle Alan “El Escocés”, barman de Camden depuis des décennies.

“Chère Amy, dix ans sans toi, c’est long. Tu nous manques”, lit maintenant une carte appuyée contre l’arbre qui est devenu un mémorial de fortune devant la maison de Camden Square où Winehouse a été retrouvé sans vie dans l’après-midi du 23. Juillet 2011.

Dans The Howley Arms, l’un des pubs qui est devenu son refuge au cours de ses dernières années de vie, les accords du Camarón de la Isla espagnol jouent désormais en arrière-plan, tandis que des milliers de photographies, d’autographes et d’œuvres d’art rappellent l’époque de Winehouse. Dans le local.

Amy s’est identifiée à plusieurs reprises avec le symbole de la lionne. C’est peut-être pourquoi, bien qu’il ne puisse pas dire “au revoir avec des mots” comme dans sa chanson Back to black, son rugissement est toujours évident lorsqu’il se promène dans les rues de Londres dix ans plus tard car “son héritage sera toujours là à travers sa musique”. , comme l’affirme Ashby.