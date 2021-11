Aujourd’hui, un jury a pu entendre les mensonges d’Elizabeth Holmes

Aujourd’hui, nous avons entendu Elizabeth Holmes parler devant le tribunal – à travers des enregistrements réalisés pour un article de Fortune par Roger Parloff. Dans ces enregistrements, Holmes affirme que Theranos travaillait avec l’armée, travaillait actuellement avec des sociétés pharmaceutiques, que la société pouvait effectuer plus d’un millier de tests sur ses machines exclusives et que les résultats étaient « au plus haut niveau de qualité ».

Rien de tout cela n’était vrai.

Parloff a environ 10 heures de conversations enregistrées avec Holmes

Mentir aux journalistes n’est pas illégal, mais c’est généralement une mauvaise idée car nous avons tendance à enregistrer nos conversations. Nous avons beaucoup entendu parler de l’article de Parloff dans US v Elizabeth Holmes, car il était fréquemment envoyé à des investisseurs potentiels dans le cadre des documents fournis par Holmes sur l’entreprise.

Parloff a environ 10 heures de conversations enregistrées avec Holmes, le fondateur et ancien PDG de Theranos. Il a présenté Theranos après avoir remarqué que l’avocat célèbre David Boies avait plaidé au nom d’une entreprise dont Parloff n’avait jamais entendu parler – et avait gagné l’affaire.

Parloff a interviewé Holmes – ainsi qu’un who’s who des notables de Theranos, dont l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger, l’ancien professeur de Stanford Channing Robertson et Mark Laret, le PDG de l’UCSF Medical Center. Il a visité le siège de Palo Alto à Theranos. Il n’a pas vu le laboratoire clinique. (Ou, d’ailleurs, n’importe quel analyseur tiers.) Il a également visité les installations de fabrication de Newark, en Californie, qui, selon lui, n’étaient « pas une usine bourdonnante – pas de lignes de montage ou quoi que ce soit ». Il est allé chez Walgreens et a fait une prise de sang avec un doigt.

Au cours de leur conversation, Parloff a souligné que Quest Diagnostics avait effectué 600 tests différents. Il a demandé à Holmes si Theranos avait également fait tous ces tests. « Notre plate-forme peut céder – je pense à la meilleure façon de le dire – nous pouvons effectuer tous ces tests, afin que nous puissions fournir des données aux cliniciens pour tous les mêmes tests », a-t-elle répondu. C’était un mensonge – nous avons entendu des témoignages selon lesquels les appareils Theranos ne pouvaient pas effectuer plus d’une poignée de tests.

Elle a poursuivi en disant que des appareils Theranos avaient été utilisés en Afghanistan

Plus tard, Holmes a déclaré à Parloff que Theranos avait « travaillé à l’étranger pour des sociétés pharmaceutiques et un peu avec des gouvernements étrangers dans le passé, mais pour le moment, nous avons du pain sur la planche ici ».

Elle a poursuivi en disant que des appareils Theranos avaient été utilisés en Afghanistan, mais il ne devait pas demander à son membre du conseil d’administration, le général James « Mad Dog » Mattis, à ce sujet – c’était officieusement, et de plus, Mattis ne pouvait pas parler à propos de ça. Plus tôt dans le procès, Mattis a déclaré qu’à sa connaissance, les appareils Theranos n’avaient jamais été utilisés à l’étranger.

Dans un autre enregistrement, Holmes a déclaré qu’elle pensait que Theranos pourrait effectuer 1 000 tests sur ses machines propriétaires. Mais seulement 200 tests sont proposés sur le site Web, a-t-elle affirmé, car « nous avons opérationnalisé certaines tâches, en attendant un certain ensemble de modèles de commande ». Les 200 sont les plus courantes, a-t-elle déclaré, « mais nous y ajoutons ».

« Avant la sortie de l’article, nous aurons peut-être un nouveau lot », a-t-elle ajouté. Cela ne semblait pas vrai non plus, en particulier compte tenu des problèmes de qualité de Theranos.

Elle semblait le jouer

Au fur et à mesure du témoignage de Parloff, j’ai remarqué à quel point elle semblait bien le jouer. À un moment donné, elle a envoyé un e-mail à Parloff pour lui dire : « Comme vous le savez, nous voulons généralement ne pas nous concentrer sur le matériel. Une façon de le faire si vous y faites référence/l’automatisation dans notre laboratoire est d’utiliser le mot analyseurs qui est probablement le meilleur mot à utiliser en plus des systèmes analytiques (plutôt que le mot dispositif).

Les sources ne dictent pas le vocabulaire du journalisme – du moins, pas du bon journalisme. Ce n’était pas non plus la première fois qu’elle jouait Parloff.

Dans un enregistrement, elle a expliqué que le secret était dû au fait que Theranos n’avait pas fini de déposer ses brevets. « Le fait que nous ayons un seul appareil capable d’effectuer n’importe quel test est un gros problème », a-t-elle déclaré.

« La prochaine histoire est que ce serait fait par cet appareil. » Et ce n’était pas qu’une histoire, taquina-t-elle : l’histoire d’après porterait sur la décentralisation des appareils. « J’espère que nous aurons l’occasion de raconter cette histoire avec vous », a déclaré Holmes.

Parloff a fait plus de diligence raisonnable que la plupart des personnes qui ont investi dans Theranos

Ce qui s’est passé ici est assez évident – ​​Holmes a suspendu de futures exclusivités en échange de la possibilité de dicter les termes de l’article, même jusqu’au vocabulaire utilisé par Parloff. Le mot « appareil » apparaît deux fois dans son histoire, et ni l’un ni l’autre ne fait référence aux machines Theranos.

Parloff n’était pas un imbécile, cependant ; au moment où il a écrit l’article, il avait déjà fait plus de diligence raisonnable que la plupart des gens qui ont investi dans Theranos. Il avait entendu dire que les laboratoires Theranos utilisaient toujours la ponction veineuse et avait interrogé Holmes à ce sujet. Elle a dit que c’était un problème d’échelle.

Il appuya : ce n’était pas parce que son système ne pouvait pas exécuter certains tests ? Elle a répondu en disant que c’était une question de volume. « Notre point le plus important à ce sujet est que toute notre entreprise consiste à éliminer le besoin pour les gens de faire une ponction veineuse à moins qu’ils ne le veuillent, auquel cas ils le peuvent, mais tout ce que nous faisons vise à éliminer cela », lui a dit Holmes.

L’échange sur lequel les avocats de la défense sont les plus susceptibles de se concentrer n’a cependant pas été enregistré. Parloff a demandé directement à Holmes si elle gardait, par exemple, un analyseur Siemens en cas de débordement. « Et elle a dit » unh-unh « , comme une réponse non verbale qui disait non », a déclaré Parloff. Cela n’a été corroboré que par ses notes.

« La technologie est capable d’exécuter tous ces tests. »

Holmes a également envoyé par courrier électronique à Parloff les faux rapports de Pfizer et Schering-Plough que Theranos a effectivement écrits, avec des conclusions faisant l’éloge de Theranos.

Lorsque l’article a été publié, Holmes n’a pas manqué d’éloges. Elle n’a pas demandé de corrections ni se plaindre de son contenu, ce qui est franchement inhabituel pour le profil d’une entreprise technologique. (Demandez-moi à quelle heure les porte-parole d’Apple ont appelé pour se plaindre non pas de mes faits mais de mon ton !)

Parloff a continué à parler à Holmes, probablement parce qu’il était excité à l’idée d’avoir plus d’histoires ; il en a obtenu un sur une loi de l’Arizona qui permettait aux patients d’acheter plus facilement leurs propres tests de laboratoire dans des endroits tels que, eh bien, Theranos. En 2015, elle lui a dit qu’à partir de cette année-là, Theranos avait commencé à utiliser des analyseurs tiers, car leur laboratoire de l’Arizona n’était pas certifié pour effectuer les tests développés par Theranos.

« La technologie est capable d’exécuter tous ces tests », lui a-t-elle dit en mentant. Comme nous l’avons découvert plus tôt dans l’essai, les appareils de Theranos ne pouvaient pas effectuer plus d’une douzaine de tests.

C’était remarquable d’entendre les enregistrements de Holmes couché dans sa propre voix

Plus tard cette année-là, Parloff s’est rendu à une autre démonstration, cette fois dans les cabinets d’avocats Boies Schiller à New York. Deux appareils étaient là pour effectuer des tests sur lui : le potassium (qui ne fonctionnait pas sur les appareils Theranos, a déclaré un ancien directeur de laboratoire) et Ebola. « Les deux machines prenaient beaucoup de temps, alors je ne suis pas resté pour les résultats », a déclaré Parloff. Il a obtenu ses résultats ce soir-là. Dans un autre enregistrement, Holmes lui a demandé de ne pas dire que la même machine avait effectué ses deux tests.

Puis le ciel est tombé. Article du Wall Street Journal de John Carreyrou publié en octobre 2015. Dans l’article, Carreyrou a écrit que la majorité des tests Theranos ont été effectués sur des appareils tiers et que les appareils Theranos n’ont été utilisés que pour 15 tests. Parloff a immédiatement contacté Holmes. Il a demandé combien de tests Theranos pouvait effectuer en décembre 2014. Selon Parloff, Holmes a encore menti en disant : « 50, 60, peut-être 70, nous pouvons vous obtenir ce nombre. »

C’était remarquable d’entendre les enregistrements de Holmes mentir dans sa propre voix. Nous avons maintenant entendu de nombreux investisseurs ce qu’elle leur a dit, et c’est cohérent : la plate-forme pourrait pratiquement tout faire ; les sociétés pharmaceutiques l’avaient validé ; il avait été utilisé sur le champ de bataille. Mais ces investisseurs n’ont pas enregistré comme Parloff.

La défense soutiendra que la coopération de Parloff avec l’accusation dans ce procès était du raisin sec – un journaliste essayant de revenir sur une source qui l’a dupé et qui essaie de faire passer ses propres erreurs à Holmes. Aujourd’hui, cependant, le jury a pu entendre les mensonges de Holmes dans sa propre voix.