AUKUS est vital pour contrer la « dictature chinoise agressive », déclare le sénateur australien « Il est temps de | Monde | Nouvelles

Eric Abetz, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et du commerce du Sénat, s’exprimait après le dévoilement du pacte AUKUS, largement considéré comme une tentative de contrer l’influence chinoise dans la région Asie-Pacifique. L’accord « favorisera une intégration plus poussée de la science, de la technologie, des bases industrielles et des chaînes d’approvisionnement liées à la sécurité et à la défense », a expliqué un communiqué de presse du ministère de la Défense publié hier.

Plus précisément, il permettra à l’Australie de construire pour la première fois des sous-marins à propulsion nucléaire, avec une technologie fournie par les États-Unis.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré : « Ce partenariat deviendra de plus en plus vital pour défendre nos intérêts dans la région indo-pacifique et, par extension, protéger notre peuple chez lui. »

M. Abetz, qui est également membre de la commission parlementaire mixte sur le renseignement et la sécurité, a déclaré que l’annonce était une mesure cruciale pour renforcer les capacités de défense de l’Australie et améliorer la détérioration de la situation sécuritaire dans l’Indo-Pacifique.

Le sénateur tasmanien Abetz, qui est également membre de la commission parlementaire mixte sur le renseignement et la sécurité, a ajouté : « Les défis de sécurité dans l’Indo-Pacifique sont plus importants que jamais et l’Australie doit être prête à relever ces défis de front.

“Ce nouveau partenariat de sécurité trilatéral et les sous-marins nucléaires qui en résulteront sont évidents de la relation solide entre les trois nations et leur engagement en faveur d’une plus grande sécurité mondiale.”

M. Abetz a ajouté : « Les pays du monde épris de liberté doivent rester unis et l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont démontré leur profond engagement les uns envers les autres et un monde libre.

Le président américain Joe Biden, M. Johnson ni le Premier ministre australien Scott Morrison ont nommé la Chine dans l’annonce conjointe et de hauts responsables de l’administration Biden, qui ont informé les journalistes à l’avance, ont insisté sur le fait que le partenariat ne visait pas à contrer Pékin.

Cependant, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que les trois pays “portaient gravement atteinte à la paix et à la stabilité régionales, intensifiaient la course aux armements et nuisaient aux efforts internationaux de non-prolifération nucléaire”.

Il a averti : « La Chine croit toujours que tout mécanisme régional doit se conformer à la tendance de la paix et du développement de l’époque et contribuer à renforcer la confiance mutuelle et la coopération.

« Il ne doit viser aucun tiers ni porter atteinte à ses intérêts. »

Un briefing officiel américain avant l’annonce a déclaré que M. Biden n’avait pas mentionné les plans “en des termes spécifiques” à Xi lors d’un appel jeudi dernier, bien qu’il ait “souligné notre détermination à jouer un rôle fort dans l’Indo-Pacifique”.

Les responsables ont déclaré que la propulsion nucléaire permettrait à la marine australienne d’opérer plus silencieusement, pendant de plus longues périodes, et fournirait une dissuasion à travers l’Indo-Pacifique.

Le partenariat met fin à l’accord de 2016 entre l’Australie et le constructeur naval français Naval Group pour lui construire une nouvelle flotte de sous-marins d’une valeur de 29 milliards de livres sterling (40 milliards de dollars) pour remplacer ses sous-marins Collins vieux de plus de deux décennies.

La décision a suscité une réprimande rapide et furieuse du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

M. Le Drian a déclaré à la radio franceinfo : “Cette décision brutale, unilatérale et imprévisible me rappelle beaucoup ce que faisait M. Trump.

“Je suis en colère et amer. Cela ne se fait pas entre alliés.”