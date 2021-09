AUKUS montre que le Brexit, la Grande-Bretagne est exempte de politiques européennes « guindées et timides », affirme l’ex-colonel | Politique | Nouvelles

Le colonel Richard Kemp, 62 ans, pense que l’accord de défense de Boris Johnson avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre australien Scott Morrison montre que le Brexit La Grande-Bretagne a repris le contrôle de son programme de politique étrangère. AUKUS permettra à Londres, Washington et Canberra de partager une plus grande intelligence et donnera à l’Australie la technologie nécessaire pour construire des sous-marins à propulsion nucléaire.

Le commandant vétéran, qui a passé 29 ans dans l’armée britannique, a déclaré à Express.co.uk : “AUKUS montre que la Grande-Bretagne n’est plus liée à la politique étrangère guindée et timide de l’UE.”

L’homme de 62 ans a ajouté : “Le Brexit nous a donné une plus grande liberté d’agir dans nos intérêts nationaux et les intérêts de nos alliés les plus importants sans craindre une dispute à Bruxelles ou dans d’autres capitales européennes.”

Mais le colonel Kemp, qui a dirigé l’armée britannique en Afghanistan en 2003, a également déclaré que l’UE devrait concentrer ses efforts sur le commerce plutôt que de tenter de mettre en œuvre des politiques étrangères qui portent atteinte à la souveraineté nationale.

Les commentaires de Kemp interviennent après que certaines nations du bloc bruxellois aient été frustrées par l’alliance AUKUS.

De nombreux hauts responsables européens ont exprimé le souhait de créer une armée européenne unie qui comprendrait des militaires des 27 États membres de l’UE.

Mais les responsables parisiens semblent se sentir les plus lésés par l’alliance AUKUS après la décision de l’Australie d’annuler un accord de 56 milliards d’euros pour l’achat de sous-marins à moteur diesel à une société française.

Certains responsables en France ont même suggéré que «l’opportunisme» de la Grande-Bretagne l’avait vue devenir un État «vassal» des Américains.

Interrogé sur la réaction en France, le colonel Kemp a fait valoir que Londres devrait ignorer les commentaires sarcastiques et maintenir une relation étroite transmanche.

« Il ne faut pas trop s’inquiéter des insultes françaises », a-t-il déclaré.

Kemp a ajouté : « La France est un allié d’une importance vitale et nous devrions nous efforcer de les inclure dans les efforts occidentaux pour affronter nos ennemis. »

Mais l’alliance a également été présentée par les commentateurs comme un succès pour Boris Johnson dans le renforcement des relations anglo-américaines.

La soi-disant « relation spéciale » avait fait l’objet de pressions croissantes ces derniers mois, notamment lors de l’évacuation bâclée de Kaboul.

Bien que la Chine n’ait pas été explicitement mentionnée lors de la conférence de presse virtuelle tenue il y a deux semaines, l’ex-commandant espère qu’AUKUS marquera un changement important dans la politique étrangère qui verrait les pays occidentaux chercher à contenir “l’intimidation chinoise” dans le Pacifique.

“AUKUS doit être étendu contre la Chine, en faisant venir d’autres pays amis et en montrant à des alliés potentiels que nous ne sommes plus insouciants mais que nous sommes maintenant prêts à leur venir en aide contre l’intimidation chinoise”, a-t-il déclaré.

Kemp a ensuite minimisé les « peurs timides » que le pacte pourrait entraîner la Grande-Bretagne dans la guerre en Asie.

L’ancienne Première ministre Theresa May faisait partie de ceux qui ont mis en doute la viabilité de l’AUKUS après avoir demandé à son successeur au numéro 10 si l’alliance pourrait amener la Grande-Bretagne à entrer en conflit à Taiwan.

Mais Kemp a fait valoir que l’accord de défense d’Anglosphere a rendu la guerre encore moins probable.

“La réalité est qu’en construisant une alliance solide qui montre que cela signifie que les affaires rendent la guerre beaucoup moins probable.”