AUKUS—nouvelle alliance militaire pour faire face à l’expansion de la Chine dans l’Indo-Pacifique

Avant le sommet des dirigeants de QUAD à Washington DC la semaine prochaine, pour contrer la Chine, jeudi 16 septembre 2021, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis (AUKUS) ont annoncé un partenariat de défense et de sécurité.

Dans le cadre de cette nouvelle alliance militaire, la première initiative sera une collaboration sur les futurs sous-marins à propulsion nucléaire pour la Royal Australian Navy. Cela signifie que le contrat que l’Australie avait pour la construction de sous-marins avec la société française a été résilié. Les sous-marins à propulsion nucléaire devraient contribuer à la stabilité dans l’Indo-Pacifique.

Une fois le projet des sous-marins à propulsion nucléaire achevé, l’Australie deviendra le 7e pays au monde à posséder de tels sous-marins.

Selon certaines informations, la partie australienne a annulé un accord estimé à 90 dollars australiens (66 milliards de dollars) avec la compagnie française Naval Group. Les deux parties avaient signé un accord pour 12 sous-marins à propulsion nucléaire en 2016.

Le groupe naval français fabrique six sous-marins de classe « Scorpène » pour la marine indienne dans le cadre du transfert de technologie au chantier naval MDL basé à Mumbai.

Les trois pays joueront un rôle très important dans la région indo-pacifique et assureront un ordre international pacifique et fondé sur des règles. Et, ce nouveau partenariat entre les trois pays renforcera l’engagement de l’Examen intégré à renforcer les alliances avec des alliés partageant les mêmes idées et à approfondir les liens dans l’Indo-Pacifique.

Qu’a dit le Premier ministre britannique Boris Johnson à propos d’AUKUS ?

Les qualifiant d’alliés naturels, selon une déclaration officielle publiée par le gouvernement du Royaume-Uni sur cette nouvelle alliance militaire, le Premier ministre britannique a déclaré : « Pour défendre nos intérêts dans la région indo-pacifique et protéger notre peuple, ce partenariat deviendra très important.”

Le Royaume-Uni et le Royaume-Uni sont déjà membres de l’OTAN et, maintenant qu’une nouvelle alliance militaire a été annoncée, ils travailleront ensemble pour faire face aux menaces émergentes dans la région.

Comme indiqué précédemment, le HMS Queen Elizabeth Carrier du Royaume-Uni a été déployé dans la région indo-pacifique aux côtés de personnel et d’équipement en provenance des États-Unis. Il s’est engagé avec 40 pays, dont l’Inde, et l’objectif principal de cet engagement est de renforcer l’interopérabilité avec des partenaires partageant les mêmes idées.

Qu’est-ce qu’AUKUS ?

Dans le cadre de l’alliance « AUKUS », les trois partenaires vont conjointement accroître le développement de capacités communes et le partage de technologies. Et la volonté d’assurer la sécurité de tous et de veiller à ce que notre peuple soit à l’abri des dommages et soutienne les objectifs communs.

L’objectif d’AUKUS sera d’intégrer toutes les sciences, les chaînes d’approvisionnement, les bases industrielles et la technologie liées à la défense et à la sécurité.

Les trois pays partagent déjà de nombreux renseignements via l’alliance Five Eyes.

Les sous-marins britanniques et à propulsion nucléaire

Le pays possède une expertise dans la construction et l’exploitation de sous-marins à propulsion nucléaire depuis plus de six décennies. Le projet Royal Australian submarines apportera son expertise à travers les travaux menés par Rolls Royce situé près de Derby et BAE Systems basé au Royaume-Uni à Barrow.

Et impliquera des scientifiques hautement qualifiés et des ingénieurs seront impliqués dans les rôles de conception et de construction à travers le Royaume-Uni. Et attirera également des investissements dans certains secteurs de haute technologie.

Le projet de sous-marins impliquera les trois pays et l’accent sera mis sur l’interopérabilité, la communauté et les avantages mutuels.

Les liens du Royaume-Uni et de l’Australie

La Marine royale australienne se procure jusqu’à 9 des frégates britanniques de type 26, du Royaume-Uni. En outre, les militaires des deux pays, y compris les Royal Gurkha Rifles, ont entrepris des exercices d’entraînement conjoints.

Une déclaration conjointe publiée par les trois pays a déclaré que dans le cadre de l’AUKUS, les efforts initiaux porteront sur l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, les cybercapacités et les capacités sous-marines supplémentaires.

L’Inde a-t-elle des sous-marins à propulsion nucléaire ?

Pas encore. Il existe des plans qui attendent l’approbation du Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS) pour six sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire (SSN). Ceux-ci devraient être construits localement et devraient coûter environ Rs 96 000 crore.

Selon des sources, le ministre australien de la Défense avait appelé son homologue indien Rajnath Singh pour l’informer de la nouvelle alliance.

