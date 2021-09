AUKUS : Tout ce que vous voulez savoir sur les États-Unis, le Royaume-Uni et la triade autrichienne

Sur cette photo fournie par l’US Navy, le sous-marin d’attaque rapide de classe Virginia USS Illinois (SSN 786) rentre chez lui à la base commune Pearl Harbor-Hickam après un déploiement dans la zone de responsabilité de la 7e flotte le 13 septembre 2021. (AP Photo)

La grande nouvelle de cette semaine est la formation d’une nouvelle alliance militaire entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis (AUKUS).

Avec cette nouvelle alliance, la première grande initiative est d’aider l’Australie à construire des sous-marins à propulsion nucléaire pour sa marine. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà annoncé que les trois pays travailleront ensemble et que BAE Systems, basé au Royaume-Uni, ainsi que le partage d’expertise en haute technologie seront intégrés à ce projet.

Cela signifie également, comme le rapporte Financial Express Online, que l’accord qui a été signé avec le Groupe Naval de France pour la construction de ces sous-marins est annulé. Le Naval Group aide l’Inde à construire des sous-marins de classe “Scorpène” pour la marine indienne dans le cadre du transfert de technologie.

Le pacte de sécurité trilatéral a été annoncé conjointement par les trois dirigeants – le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre australien Scott Morrison, virtuellement.

Les équipes des trois pays devraient présenter un plan au cours des 18 prochains mois pour la construction de ces sous-marins qui seront à propulsion nucléaire. Une fois que l’Australie disposera de ces sous-marins, elle deviendra le septième pays au monde à avoir des sous-marins nucléaires qui devraient être construits à Adélaïde.

Bien que personne n’ait mentionné la Chine, la nouvelle alliance militaire va jouer un rôle très important dans l’Indo-Pacifique et s’attaquer à l’environnement stratégique de la région. Selon les experts, l’idée de s’assurer que l’expansion de la présence chinoise est réduite.

Selon certaines informations, les Chinois y auraient déployé une gamme de missiles antinavires et de missiles sol-air, dans la mer de Chine méridionale riche en ressources. Il a rejeté les revendications du Vietnam, des Philippines, de Taïwan, de Brunei et de la Malaisie, et a également défié une décision d’un tribunal international qui a déclaré la revendication de la Chine sans fondement. À travers la mer de Chine méridionale, le commerce maritime d’une valeur de milliers de milliards de dollars passe chaque année. Il fut un temps où la Chine était l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Australie. Cependant, au fil des années, la relation s’est détériorée. En raison de la Chine, l’Australie s’était retirée de l’exercice Malabar avec les États-Unis, l’Inde et le Japon.

Et, 13 ans plus tard, l’Australie fait partie de QUAD et a rejoint l’exercice Malabar. Pékin a imposé des sanctions économiques sur les produits australiens.

La nouvelle alliance contribuera à créer plus d’emplois dans le secteur de la défense. Et le projet de sous-marins qui va prendre quelques décennies nécessitera la technologie la plus avancée. Le projet comprend la construction de 12 sous-marins de classe d’attaque à la pointe de la technologie, qui devaient auparavant être construits par la société française Naval Group. La société française Naval Group avait signé un accord de 90 milliards de dollars en 2016, mais en raison de plusieurs séries de modifications de conception, l’escalade des coûts et d’autres retards ont conduit à l’annulation de l’accord.

Australie et TNP

Ces sous-marins vont fonctionner à l’aide d’uranium enrichi.

L’Australie respectera-t-elle le TNP ?

L’Australie insiste sur le fait qu’il n’est pas prévu de posséder des armes nucléaires. Il a déclaré publiquement qu’il respecterait le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

Une déclaration officielle publiée par le gouvernement britannique indique que les systèmes Rolls-Royce et BAE basés à Derby feront partie de ce projet. Les réacteurs des sous-marins de la Royal Navy seront construits par Rolls-Royce et les systèmes BAE via sa branche américaine feront probablement partie de la conception et de la production des sous-marins.

Sous-marins à propulsion nucléaire Vs Diesel

Cela permet aux sous-marins d’attaque de rester longtemps en mer. Selon un ancien officier de marine, un sous-marin à propulsion nucléaire peut rester sous l’eau jusqu’à cinq mois et fonctionner de manière très silencieuse, contrairement aux sous-marins diesel de classe Collins actuellement exploités par l’Australie.

Les sous-marins conventionnels à moteur diesel sont utilisés pour des opérations défensives et les sous-marins à propulsion nucléaire ont la capacité de parcourir de très longues distances sans être détectés et à grande vitesse. Les sous-marins à moteur diesel ont des batteries qui maintiennent le navire sous l’eau, mais pas pour longtemps.

Il existe maintenant de nouvelles technologies qui permettent aux sous-marins de rester sous l’eau pendant de longues périodes et de se déplacer plus rapidement que les sous-marins conventionnels. — Propulsion indépendante de l’air (AIP). Les piles à combustible ne doivent être utilisées qu’aux moments les plus stratégiques, en particulier lorsque les sous-marins doivent rester sous l’eau plus longtemps. Et ne peut être facturé que sur le terrain.

Sous AUKUS, la marine australienne aura la capacité de se déplacer silencieusement dans la mer de Chine méridionale, d’effectuer des patrouilles et de protéger ses actifs.

La Chine a-t-elle des sous-marins à propulsion nucléaire ?

Oui. Et aussi ses sous-marins ont la capacité de lancer des missiles nucléaires.

Dans le cadre de l’AUKUS, les trois pays ont clairement déclaré qu’il n’était pas prévu d’armer les nouveaux sous-marins avec des armes nucléaires. Les États-Unis ont dans le passé partagé la technologie de propulsion nucléaire avec le Royaume-Uni, dans le cadre d’un accord relatif au partage de l’énergie nucléaire entre les deux pays depuis 1958.

Pourquoi les sous-marins nucléaires sont-ils importants ?

Ces sous-marins ont été classés « SSN » selon le système de classification des coques de l’US Navy. Le « SS » signifie « sous-marin » et le « N » signifie nucléaire. Et, un sous-marin à propulsion nucléaire qui a la capacité de lancer un missile balistique est — « SNLE ».

Paris est bouleversé. Frappe

L’annulation de l’accord pour la construction de sous-marins a bouleversé la France. Et l’a exprimé vocalement dans différents forums.

L’Inde possède-t-elle des sous-marins à propulsion nucléaire ?

Oui. L’Inde est l’un des six pays qui ont des SSN. Les autres pays qui en disposent sont la Russie, la France, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni.

En 1987, le SSN de classe Charlie K-43 de construction soviétique rejoint la marine indienne. C’était d’abord avec la flotte rouge de l’ex-URSS en 1967 et a été loué à la marine indienne et a été nommé INS Chakra et désarmé en 1991.

L’Inde a obtenu un autre SSN russe avec un bail de 10 ans en 2012 et a été nommée INS Chakra II.

Et dans l’intervalle, gardée strictement secrète, l’Inde travaillait silencieusement à la construction de son propre SSN – INS Arihant qui a été mis en service en 2016. Et un autre SSN INS Arighat a été lancé en 2017 et devrait être mis en service bientôt.

Depuis que l’INS Arihant a atteint la capacité de lancer des armes nucléaires, en 2018, il a été classé comme SSBN et complète la triade nucléaire de l’Inde.

Que veut dire Triade Nucléaire ?

Cela signifie que l’Inde a désormais la capacité de lancer des armes nucléaires à partir de la terre, des sous-marins et des avions.

