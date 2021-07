Auparavant en ligne était une option, maintenant en ligne est la seule option : Chandraprakash Joshi d’ixamBee

in

C’est cette promesse de l’espace en ligne que Chandraprakash Joshi, co-fondateur et PDG d’ixamBee, veut apporter à l’ensemble du pays.

Disons qu’une étudiante de Meerut – ou d’une petite ville dans n’importe quelle partie de l’Inde – veut se préparer à l’examen d’entrée pour entrer à la Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural (Nabard), elle peut ou non trouver la bonne faculté qui enseigne son agriculture dans son quartier. Cependant, dans l’espace en ligne, il est fort possible qu’elle puisse trouver de nombreux bons professeurs.

Le confinement induit par la pandémie a accéléré ses actions.

“L’année dernière, nous avons enregistré une croissance des revenus de plus de 100%, et plus précisément au cours des cinq derniers mois, nous avons augmenté de 2,5 fois en termes de revenus, atteignant l’ARR de Rs 6 crore”, a-t-il déclaré à FE. “Plus de 20 étudiants lakh ont bénéficié de nous.”

Joshi affirme qu’ixamBee est la seule entreprise d’apprentissage en ligne en Inde qui propose des tests simulés gratuits pour plus de 80 examens d’entrée. « Nous appliquons le modèle free-plus-premium (freemium) », a-t-il déclaré. «Nous ne vendons pas de tests simulés, mais les personnes qui suivent des cours sur notre plate-forme obtiennent des tests simulés gratuitement. Nous vendons des cours d’apprentissage en ligne complets, y compris des vidéos enregistrées, des notes, des questions pratiques et des cours en direct.

Ces cours vont de Rs 5 000 à Rs 30 000 et préparent les étudiants aux examens de chemin de fer, aux examens de commis de banque et d’agent de probation bancaire, et aux examens pour entrer dans des organismes tels que FCI, Nabard, RBI et Sebi, entre autres.

« La taille moyenne de nos billets est de 8 000 roupies et nous avons environ 10 000 apprenants rémunérés sur la plate-forme ixamBee », a-t-il déclaré. « Actuellement, nous ne répondons qu’aux examens d’entrée dans le secteur public. C’est un très grand marché et beaucoup d’étudiants viennent de petites villes ; ils n’ont pas un accès adéquat aux installations d’entraînement physique dans leur quartier.

Joshi a ajouté que l’intérêt pour les emplois du secteur public a beaucoup augmenté au cours de la dernière année, “en raison de l’incertitude dans le secteur privé”.

Selon certains rapports, près de 5 millions d’étudiants se présentent chaque année aux examens d’entrée dans le secteur public, “et c’est pourquoi nous n’avons même pas couvert une fraction du marché global”, a ajouté Joshi. « Cela signifie également que nous allons grandir confortablement pendant encore quelques années car une grande partie de la population est inexploitée ; nous n’avons même pas capturé 1% du marché en ce moment.

À l’avenir, Joshi a déclaré que des plates-formes telles que ixamBee connaîtront une forte croissance. “Auparavant, en ligne était une option, maintenant en ligne est la seule option.”

Il se concentrera également sur les examens d’entrée dans la banque pour le moment car c’est un domaine où le recrutement se fait tout au long de l’année. Dans le même temps, ixamBee s’aventurera dans de nouveaux domaines. «Nous pourrions entrer dans l’espace d’examen d’entrée des services de la défense dans un certain temps, y compris le NDA et le CDS. Cependant, nous ne voulons pas entrer dans l’espace d’examen de la fonction publique UPSC, car c’est un marché très encombré », a déclaré Joshi.

Un autre domaine d’intérêt pour ixamBee est les examens du secteur public au niveau de l’État. « À partir de maintenant, nous prévoyons de passer des examens au niveau de l’État tels que les examens pour les inspecteurs de police et le recrutement des enseignants ; c’est une grande zone à desservir, au lieu des services publics UPSC », a déclaré Joshi. « Premièrement, la concurrence est moins présente et deuxièmement, nous pourrons servir un grand nombre d’étudiants. »

En ce qui concerne les centres de coaching en ligne et hors ligne, Joshi a ajouté que l’avenir s’adaptera aux deux formes de formation. « Les centres de coaching en ligne et hors ligne coexisteront ; cependant, pour les un ou deux prochaines années en ligne prospérera. C’est pourquoi il est temps pour nous de développer notre activité autant que possible », a-t-il ajouté.

