Aura Air, un purificateur d’air intelligent, vient d’obtenir le support HomeKit

Le train en marche du CES 2022 s’est presque arrêté, mais les annonces se poursuivent, cette fois avec la nouvelle que le purificateur d’air intelligent Aura Air a pris en charge le HomeKit d’Apple. Cette décision signifie que le purificateur d’air haut de gamme est désormais plus facile à contrôler que jamais. Les propriétaires pourront utiliser l’application Home sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch pour contrôler leur appareil.

L’Aura Air a été annoncé en février dernier et coûte 399 $, ce qui en fait une option coûteuse. C’est aussi un appareil puissant, avec l’unité murale capable de nettoyer de grandes surfaces intérieures allant jusqu’à 600 pieds carrés.

Extrait de notre rapport de l’année dernière :

L’Aura Air arbore une conception murale unique qui nettoie de plus grandes zones intérieures jusqu’à 600 pieds carrés. L’Aura Air utilise un filtre à rayons à plusieurs étages breveté qui se compose d’un filtre HEPA pour capturer les particules plus petites, d’un tissu en cuivre qui filtre les virus et les bactéries et d’une couche de carbone qui absorbe les COV et les odeurs. Combiné à une lumière UVC et à une couche de stérionisateur qui génère des ions positifs et négatifs, le purificateur est « 99,97 % efficace pour désinfecter les virus, bactéries, moisissures et autres impuretés », selon Aura Air.