Aurai-je besoin d’une licence pour pouvoir faire du vélo en Espagne? | Vie

Selon le troisième baromètre des cyclistes urbains de Barcelone publié par le Royal Automobile Club de Catalogne, il est inquiétant que 38% des cyclistes ne connaissent pas le code de la route.

En ligne avec la conscience écologique et le besoin accru que l’utilisateur a de se déplacer dans une ville dans un moyen de transport moins cher et plus rapide comme un scooter électrique ou un vélo, il y a de plus en plus d’organisations et d’associations qui proposent une formation plus en route. sécurité, y compris la possibilité d’établir un type de permis pour les cyclistes.

Cependant, compte tenu de l’importance et de l’utilisation des scooters électriques ces dernières années, depuis le 2 janvier ces véhicules ne peuvent pas circuler sur les trottoirs ou les zones piétonnes, et ne peuvent pas non plus dépasser 25 km / h. Il est également exigé qu’ils aient un certificat de circulation de la DGT qui prouve qu’ils satisfont à toutes les exigences.

Comme enregistré dans Niusdiario, le Royal Automobile Club de Catalogne (RACC) a publié le troisième Baromètre des cyclistes urbains à Barcelone, concluant qu’il serait souhaitable que la DGT envisage la possibilité d’inclure un type de carte pour ceux qui utilisent le vélo.

Cependant, selon ce baromètre RACC, il est commenté que 38% des cyclistes interrogés ne connaissent pas le code de la route. A cela, il faut ajouter 36% qui avouent porter des écouteurs en faisant du vélo et 25% en utilisant leur téléphone portable en vélo. Tous ces cas pourraient conduire à une insécurité routière.

C’est pourquoi le RACC conseille de faire connaître le code de la route aux adultes et aussi de démarrer une formation routière destinée aux plus petits. Ils affirment que pour les grandes villes, les cyclistes doivent avoir un permis de conduire attestant qu’ils ont un minimum de formation sur la route.

Ils recommandent également aux cyclistes de souscrire une forme d’assurance responsabilité civile pour couvrir les accidents de vélo hypothétiques et même de créer un système d’enregistrement ou d’enregistrement des vélos.

À l’heure actuelle, la Direction générale de la circulation jeter le permis de cyclisme, mais ils sont plus intéressés par l’intégration d’une matière dans les écoles sur l’utilisation du vélo et la sécurité routière. Ce ne serait pas un mouvement innovant, étant donné que dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark ou les Pays-Bas, une matière similaire est déjà enseignée dans les écoles depuis de nombreuses années.

Peut-être en raison du succès du cours de mobilité cycliste de base lancé par la DGT au début de cette année, et qui aura de nouveaux appels, nous pourrions voir un certain changement à cet égard pour les cyclistes sur l’inclusion d’un titre hypothétique ou d’une licence d’utilisation. .