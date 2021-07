Aurelia cordes dans Alia Bhatt en tant qu’ambassadrice de la marque

L’association a pour but de communiquer l’éthique de la marque Aurelia

TCNS Clothing Co. Ltd, la société de vêtements pour femmes, a signé l’actrice de Bollywood Alia Bhatt comme visage de sa marque de vêtements ethniques Aurelia. L’actrice collaborera avec la marque indienne de vêtements ethniques pour promouvoir la gamme.

Aurelia a toujours promu un style sans effort – encourageant les femmes à choisir leur propre représentation de la beauté, a déclaré Anant Kumar Daga, directeur général de TCNS Clothing. « S’associer à Alia Bhatt était une décision stratégique pour communiquer la même philosophie. Alia est une icône de la jeunesse qui aime son style sans effort. L’image jeune de la marque plaît aux femmes jeunes et modernes qui ne croient pas aux barrières superficielles et Alia est quelqu’un qui représente la même chose à travers sa présence à l’écran et hors écran de manière transparente », a-t-il ajouté sur la collaboration.

“La marque, tout en restant dans le domaine de la tradition, redéfinit les vêtements ethniques, et j’attends avec impatience notre association”, a déclaré Bhatt à propos de son association avec la marque.

TCNS est une entreprise de vêtements de marque pour femmes. La société conçoit, fabrique, commercialise et vend au détail un large portefeuille de vêtements de marque pour femmes à travers plusieurs marques. Son portefeuille de produits comprend des vêtements de dessus, des vêtements de dessous, des rideaux, des ensembles combinés et des accessoires qui répondent à une grande variété de besoins en matière de garde-robe de la femme indienne, notamment des vêtements de tous les jours, des vêtements décontractés, des vêtements de travail et des vêtements de cérémonie. Elle vend ses produits à travers l’Inde et à travers de multiples canaux de distribution. Au 31 mars 2021, elle vendait ses produits dans plus de 550 points de vente de marques exclusives, plus de 2000 points de vente grand format et plus de 1000 points de vente multimarques. Elle vend également ses produits dans des points de vente exclusifs au Népal, à Maurice et au Sri Lanka. De plus, elle vend ses produits par l’intermédiaire de son site Web et de détaillants en ligne.

