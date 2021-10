Aurélien Tchouameni: les fans de Manchester United exigent une signature après la performance de l’Espagne – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont clairement exprimé leurs exigences après la victoire spectaculaire de la France sur l’Espagne, en demandant à Ole Gunnar Solskjaer de signer Aurelien Tchouameni.

Aurélien Tchouaméni ! ?? Forces – Positionnement ☑️

S’attaquer ☑️

Duels aériens ☑️

Potentiel ☑️

Rapport qualité prix ☑️ 21 ans, peut jouer dans un pivot qui permet à Pogba de s’épanouir au centre. C’est une signature évidente, donc nous ne le signerons pas. @Mike_Phelan_1 #MUFC pic.twitter.com/Ma7JR4O2m0 – ManUtd Analytics (@Utd_Analytics) 10 octobre 2021

Pogba et Tchouaméni au milieu de terrain face à l’Espagne. REGARDEZ-VOUS @ManUtd ????????? – 𝘊𝘢𝘭𝘦𝘣⚡ (@Caleb_Mufc) 10 octobre 2021

Un trio de Paul Pogba, Tchouameni et Bruno Fernandes à Man United. Je sais que je ne suis pas seul à ce sujet – Zoba (@Czooba) 10 octobre 2021

Quel talent Tchouameni, une performance si posée et mature de sa part. Si nous n’allons pas forcément vers Rice, il doit être n°1 sur la liste. – 🌊™️ (@RealistGlizzy) 10 octobre 2021

Obtenez Tchouameni à côté de Paul Pogba @ManUtd – Trey (@UTDTrey) 10 octobre 2021

Tchouameni avait l’air si solide défensivement. Pogba – Tchouameni – Bruno milieu de terrain nécessaire à Man Utd. pic.twitter.com/k4gqCb8r5V – UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) 10 octobre 2021

Tchouameni a été extrêmement impressionnant lorsque la France a remporté le titre de l’UEFA Nations League, mais plus important encore, il a parfaitement complété Paul Pogba.

La paire talentueuse n’aurait pas pu faire mieux qu’eux car ils ont aidé leur nation à dominer contre une solide équipe espagnole.

Bien que les hommes de Luis Enrique soient en grande partie une équipe jeune, il a réussi à en faire un bon collectif plutôt qu’un groupe d’individus.

Manchester United aurait aimé la signature de Tchouameni au cours de l’été, mais cela n’a abouti à rien, l’équipe de recrutement du club estimant qu’aucun milieu de terrain n’était réalisable cet été.

Sur la base de la performance d’hier soir et de la façon dont Pogba a joué, il est clair que Solskjaer aurait dû tout mettre en œuvre pour le jeune milieu de terrain.

Il est probable que le prix de Tchouameni vient d’augmenter après son rôle dans la victoire et United a toujours besoin de qualité dans sa salle des machines.

Faire en sorte que Pogba joue de son mieux dans le rôle de milieu de terrain profond sera extrêmement utile à Solskjaer car il pourra utiliser son brillant talent d’attaquant plus haut.

L’ancien homme de la Juventus a joué principalement sur l’aile gauche et avec Marcus Rashford, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Anthony Martial et Edinson Cavani, tous capables de jouer dans les quatre premiers, cela aide à pouvoir faire plus de place pour les accueillir.