Aurélien Tchouaméni: Manchester United souhaite signer le prodige de l’AS Monaco l’été prochain – Man United News And Transfer News

Manchester United chercherait à recruter le milieu de terrain de l’AS Monaco Aurélien Tchouaméni la saison prochaine.

Selon David Ornstein de ., United souhaite amener le Français à Old Trafford.

Ils affronteront la concurrence de Liverpool, l’autre club se dit intéressé par le joueur. Ornstein s’attend à une « bataille intense » pour obtenir sa signature l’été prochain.

Le joueur de 21 ans est l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain au monde et s’est déjà imposé au sein de l’équipe de France.

Tchouaméni pourrait presque être qualifié de Fernandinho des temps modernes car il ressemble au vétéran brésilien à bien des égards.

Milieu défensif d’abord, Tchouaméni sait sortir des espaces restreints et dribbler vers l’avant. Sa lecture du jeu et son sang-froid lui permettent de détecter rapidement le danger et d’éliminer toute menace.

United ne possède actuellement pas de milieu de terrain ayant le même profil que Tchouaméni.

L’équipe pourrait grandement bénéficier d’un joueur comme lui au milieu de terrain qui ajouterait une dynamique différente.

Lors de la conférence de presse d’aujourd’hui, Ralf Rangnick a laissé entendre que l’équipe manquait d’un certain profil de milieu de terrain.

Il a déclaré : « Cela n’aide pas s’il manque un profil. Nous devons travailler avec les joueurs que nous avons.

Avec United encore incertain de leur nomination à la direction permanente, Tchouaméni serait une signature sans risque.

Le Français pourrait faciliter un système plus basé sur la possession sous la cible signalée Erik ten Hag ou un système plus axé sur la presse similaire à celui de Rangnick.

Si United est à la recherche d’un milieu de terrain l’été prochain, le joueur de 21 ans devrait figurer en tête de liste.