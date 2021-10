Aurélien Tchouameni sur le radar du Real Madrid -reportage

Le milieu de terrain défensif de Monaco Aurélien Tchouameni est sur le radar du Real Madrid alors que Los Blancos tentent de trouver un autre milieu de terrain défensif sur le marché, selon un rapport publié aujourd’hui sur MARCA.

Alors que Camavinga, Antonio Blanco et même Fede Valverde peuvent éventuellement remplacer Casemiro en tant que milieux de terrain défensifs, Madrid pense que les compétences de Tchouameni reproduisent mieux ce que Casemiro apporte à la table, ce qui permettrait également à Camavinga, Blanco et Valverde de jouer en tant que milieux de terrain centraux.

Tchouameni a 21 ans et est déjà titulaire pour l’équipe de France maintenant que N’Golo Kante de Chelsea est blessé. Il est sous contrat avec Monaco jusqu’en 2024 et d’autres grands clubs comme Chelsea et la Juventus surveillent ses matchs car ils savent qu’il pourrait être une signature intrigante.

Kylian Mbappe est toujours la priorité du Real Madrid pour la fenêtre de transfert de 2022, mais Los Blancos pourra se permettre plus de signatures étant donné que les contrats de Bale, Marcelo et Isco seront alors exclus des livres. Si Tchouameni continue de performer à un niveau élevé, Los Blancos pourrait vouloir se battre pour sa signature en 2022.