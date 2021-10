Áureo, le nouveau token Febelink pour changer la façon de contracter des services

Pour Parrainer

La société espagnole Febelink a développé son token Áureo qui peut servir de moyen de paiement entre les utilisateurs eux-mêmes.

La technologie Blockchain révolutionne le monde de différentes manières, et l’une d’entre elles est de transférer ses avantages en matière de sécurité, de liberté et de décentralisation grâce à des applications qui aident les gens dans leur quotidien. Pour cela, la société espagnole Febelink a développé son Golden token (FLAU) qui permet à ses utilisateurs d’obtenir de multiples avantages, comme servir de moyen de paiement entre les utilisateurs eux-mêmes, de gouvernance et de remises.

Au quotidien, les gens ont besoin de trouver des produits ou des services à couvrir. Les moteurs de recherche Web ont été utiles à cet égard, mais Lorsqu’il s’agit de rechercher des professionnels tels qu’un kinésithérapeute, un menuisier ou un consultant, il manque cruellement de réponses concrètes et fiables.. Cette section est l’endroit où la technologie Febelink aide les gens, mettant les utilisateurs qui publient leurs recherches en contact avec des entreprises et des professionnels qui proposent leurs produits et services, ce qui représente également une niche de marché très intéressante pour ces professionnels à trouver de nouveaux clients.

5 novembre : lancement

Le jeton Áureo a une date de départ pour le 5 novembre, et toutes les informations pour la réservation sont disponibles sur le web www.febelink.com/token

De Febelink, Juan Domínguez, qui est le PDG de la société, indique que la réservation de pré-vente comporte trois phases au cours du mois de novembre, avec un prix de départ de 0,10 € par jeton dans sa première phase, ce qui représente un 66,6% remise de 10% de l’émission totale maximale de 100 millions de jetons.

Il informe qu’au cours de ses premiers jours, il a reçu des milliers de réservations de plus de 25 pays à travers le monde, aussi divers que l’Espagne, les États-Unis, le Pérou, l’Argentine, les Pays-Bas ou les Philippines, ce qui a permis à l’entreprise de se développer et de renforcer cette aspect, élargissant son ouverture et renforçant la sécurité grâce à son alliance avec Minery Report, une société spécialisée dans la cybersécurité et la blockchain composée d’anciens militaires de l’armée de l’air espagnole, responsable du système de sécurité Cyberdéfense.

Avec tout cela, Febelink veut faire un pas de plus pour diriger le secteur, en utilisant son jeton pour payer les services que tout le monde embauche régulièrement au quotidien. « C’est quelque chose de très pertinent et pris en compte par les investisseurs, car plus un actif est utilisé, et étant limité, sa valeur a tendance à augmenter, quelque chose de très attrayant pour ceux qui recherchent des valeurs avec de bons fondamentaux qui donnent de la force à l’actif.token et l’entreprise », explique l’entreprise.

Texte et image Febelink

