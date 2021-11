Auric : Intégrer l’Ayurveda au quotidien des millennials

Deepak Agarwal

Auric prétend être la première marque ayurvédique 100% naturelle en Inde pour la génération Y. Cette entreprise a été fondée par Deepak Agarwal, diplômé de l’IIT Delhi avec plus de huit ans d’expérience de travail avec Unilever, en 2018. Un dos brisé l’a conduit sur la voie du yoga et du bien-être. Au cours de ce voyage, il a découvert des problèmes sensoriels, d’aspiration et de confiance empêchant l’Ayurveda d’atteindre son plein potentiel dans la vie des millennials. Étant donné que les millennials porteront le drapeau de l’Ayurveda à l’avenir, Agarwal a décidé de construire Auric – Ayurveda for Millennials. Il dit : « Le bien-être, la vie naturelle et le retour aux sources sont quelques-uns des moteurs puissants pour que l’Ayurveda fasse partie du mode de vie quotidien de l’Inde à l’avenir. Auric est à la tête du même.

L’Ayurveda est au cœur de tout chez Auric. La société a son siège à New Delhi et est une marque D2C vendant à l’échelle de l’Inde principalement via son site Web et Amazon. Il y a en gros trois thèmes où Auric essaie de s’approprier l’espace.

Premiumisation : Passage ambitieux du Haldi Doodh au Curcuma Latte

Commodité : Du prêt-à-faire au prêt-à-boire (Aloe Amla Juice versus Aloe Amla Drink)

Nouveauté : Mêmes bénéfices, formats différents (Boisson Glowing Skin et Glowing Skin Tablet).

Agarwal affirme que la marque est bien positionnée dans le segment des produits haut de gamme entre le statut d’aspiration de Forest Essentials et l’accessibilité de Patanjali. Les produits semblent offrir l’avantage de suppléments dans la commodité des articles d’épicerie. Auric a commencé avec ses boissons ayurvédiques à base d’eau de coco pour la peau, les cheveux, le poids, l’immunité et le bien-être sexuel. Cela a été suivi par du thé, du café, du chocolat chaud et du thandai inspirés de l’Ayurveda.

« La génération Y découvre aujourd’hui de nouvelles marques en ligne et, par conséquent, Auric est aujourd’hui une marque 100% en ligne disponible dans toute l’Inde », déclare Agarwal. « Auric est essentiellement une marque ambitieuse de vente directe au consommateur (D2C) créant des produits de style de vie innovants et pratiques en mélangeant l’Ayurveda avec les avantages des sciences modernes. »

Les produits les plus vendus d’Auric comprennent les boissons pour les soins de la peau et le bien-être sexuel et le thé Moringa Masala. Pendant Covid, il a lancé le thé Moringa Masala, le café gourmet au curcuma et le chocolat chaud Ashwagandha. « Les boissons sont préparées en gardant à l’esprit les formulations traditionnelles de Charaka Samhita ainsi que l’apport quotidien recommandé tel que prescrit par Ayurveda Pharmacopeia of India. Chaque bouteille d’Auric contient 25% de l’apport quotidien recommandé d’herbes essentielles pour le bien-être et la beauté. La meilleure partie est que la marque n’ajoute aucun conservateur ou produit chimique. Les boissons auriques sont 100% naturelles, faites d’herbes de qualité supérieure, d’eau de noix de coco tendre et de jus de fruits rafraîchissants – pour offrir les bienfaits de l’Ayurveda avec la commodité d’une boisson », explique Agarwal.

Selon Agarwal, Auric a augmenté de 300 % d’une année sur l’autre. L’entreprise a introduit de nouveaux produits sur le marché et investi de plus en plus dans sa stratégie marketing pour développer son activité et sa part de marché.

Il a récemment reçu un financement pré-série A de 2 millions de dollars dirigé par Cactus Venture Partners et Venture Catalysts. Le cycle de financement a également vu la participation d’autres investisseurs tels que 9Unicorns, Karthik Bhat via AngelList et Capital-A (Manjushree Ventures). « Dans l’ensemble, Auric a été bien financé au cours des dernières années avec plus de 3 millions de dollars et prévoit d’utiliser les fonds pour développer l’Ayurveda grâce à des innovations axées sur les produits et le marché », ajoute Agarwal.

La société prévoit de lancer une gamme de nouveaux produits cet exercice.

