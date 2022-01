Auriculares Bose a precio de chollo: cuestan sólo 169€

Ya sea limpiar, hacer deporte o dar un paseo, todo mejora con música. Y aunque hasta no hace tanto era algo incómodo utilizar auriculares en determinadas tareas, los modelos de hoy en día están especialmente diseñados para ello. Es el caso de estos auriculares deportivos Bose, que se agarran tan bien a nuestros oídos que Será casi impossible que se desprendan.

Al fin y al cabo, esa es la principale característica que pedimos hoy en día a unos auriculares inalámbricos. Vale que no necesiten cables, pero debemos sentir que no se caen mientras hacemos ejercicio, porque la experiencia se arruina por completo. Pues que sepas que es algo que no ocurrirá con estos Bose Sport Earbuds.

Pero no nos engañemos, lo mejor de estos auriculares es el precio que tienen ahora en la web de Amazon. Con un descuento del 25%, podrás ahorrar hasta 50€ en tu compra. Es cierto que no te van a sacar de pobre, pero reconoce que vienen bien en después de esta época de tanto gasto.

Auriculares Bose para hacer deporte

Es cierto que las aplicaciones de estos auriculares inalámbricos Bose son casi infinitas. Te serviran para ver películas, series, vídeos de YouTube y hasta para jugar a videojuegos. Pero la verdadera finalidad para la que fueron diseñados estos dispositivos es el deporte.

Así es, con estos Bose Sport Earbuds podrás salir a correr durante horas acompañado de la música de tus artistas favoristos. Aunque tal vez prefieras relajarte dando un paseo mientras escuchas tu podcast de cabecera. Lo important es que los auriculares no se desprenderán de las orejas ni aunque queramos.

De este modo, también podrás practicar muchos otros deportes. Contes côme ciclismo, marche, escalada, crossfit y casi cualquier otro ejercicio que se te ocurra. Y como estos auriculares son resistentes al agua, puedes estar tranquilo con tu sudor, porque no los comprometerá lo más mínimo.

Gran autonomía y mejor sonido

Otro aspecto a destacar de estos auriculares inalámbricos de Bose es su batería de gran calidad. Principalmente, porque nos permitirá una autonomie de hasta 5 heures. Y eso con una única carga, porque su estuche tiene batería suficiente para dos cargas más. Es decir: que podrás escuchar hasta 15 heures de musique sin tener que volver a enchufarlos.

Por que sí, el estuche de estos auriculares también funciona como una batería extra. En cuanto los introduzcamos en su interior, el estuche recargará los auriculares hasta dejarlos con la batería llena. De esta forma, tendrás la tranquilidad de que los auriculares no te dejarán tirados en medio del ejercicio.

Y tampoco hay que olvidar lo verdaderamente important: su calidad de sonido. Los tombes de estos auriculares Bose son profundos, pero permite que el resto de frecuencias se expresen. Y esto solo puede traducirse en una grand nitidez de sonido.

Y si te das prisa, puedes conseguir estos auriculares de Bose en color blanco por un descuento del 25% en Amazon. Teniendo en cuenta el rendimiento que ofrecen y lo versátiles que pueden llegar a ser, la verdad es que es para pensárselo.