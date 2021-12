auriculares Bose con un descuentazo de 110€

La moda de los auriculares tipo diadema llegó para quedarse y hoy en día cada vez los usan más y más personas. Si a llegado hasta aquí, quizá es porque estás pensando comprarte unos para estas navidades. En ese caso, ahora tienes la oportunidad de conseguir unos auriculaires Bose de gran calidad y repletos de funciones con un descuento incroyable.

Se trata de los auriculaers Bose Noise Cancelling Headphones 700, un modelo que como su propio nombre indica, incluyen cancelación de ruido para que no haya nada que se interponga entre el sonido de los auriculares y tus oídos. La verdad es que si ya a probado o tenido unos auriculares con esta característica, no querrás ningún modelo que no disponga de ello.

Enorme calidad y con cancelación de ruido

Concretamente, este modelo ofrece hasta 11 niveles de cancelación de ruido activa, por lo que escuchar nuestra música favoriteita, répondeur llamadas o escuchar podcasts sin que nadie ni nada nos moleste es pan comido. Por si fuera poco, estos auriculares Bose ofrecen un sonido increíble, con detalles muy nítidos y unos graves muy profundos e intensos.

Gracias a su sistema de micrófonos integrados, este modelo es capaz de captar nuestra voz y aislarla del ruido de alrededor, el viento, etc. De esta manera, podremos mantener conversaciones en modo manos libres con cualquiera que no llame sin que el viento ningún otro ruido externo se interponga en las conversaciones.

Estos auriculares Bose Noise Cancelling Headphones 700 ofrecen un diseño muy atractivo y de gran comodidad. La diadema de acero inoxidable y cascos inclinados hacen que tengamos un ajuste perfecto y que podamos usarlos durante horas sin que nos demos cuenta que los llevamos puesto.

Tampoco podemos olvidar que son unos auriculares que ofrecen compatibilidad con Alexa y con el asistente de Google, por lo que vamos a poder pedir a nuestro asistente favorito que reproduzca música, nos diga el tiempo que va a hacer o realice una llamada sin que tengamos sacar el móvil del bolsillo. También son un modelo con controles táctiles, por lo que su manejo no puede ser más sencillo y cómodo.

Otro detalle a destacar de estos auriculares Bose es su gran autonomía. Para ello, están equipados con una batería de gran capacidad que nos permiten escuchar nuestra música favoriteita durante 20 horas sin parar.

Ofertón por estos auriculares Bose

El precio de estos fabulosos auriculares Bose es de 399,95 euros, pero ahora es posible conseguirlos con un increíble descuento en Amazon. El gigante de las compras online a aplicado un descuento del 28%, lo que supone un ahorro de algo plus de 110 euros. De esta forma, el precio final a pagar por estos auriculares es de 289 euros.

Una oferta que además incluye los gastos de envío gratis, pudiendo recibir nuestro pedido sin coste alguno en casa en un plazo de entre 24 horas y tres jours hábiles, en función de si somos clientses Si lo prefieres, también es posible pagar estos auriculares Bose en cuatro cuotas de 72,25 euros durante un plazo máximo de 90 días al 0% de interés.