Auriculares inalámbricos compatibles avec Xbox Series X / S

A la hora de elegir unos buenos auriculares para gaming, debemos tener en cuenta varios aspectos. Par un lado y quizás lo plus important es que el modelo que nos guste tiene que ser compatible avec la plataforma que utilicemos para jugar. Además, es important tener en cuenta otros detalles y funciones como si cuentan con sistema de cancelación de ruido, si ofrecen un sonido envolvente, cuentan con micrófono, el material con el que están hechos para una máxima comodidad y por supuesto, el precio.

Si ya cuentas con una de las nuevas videoconsolas de Microsoft y estás buscando unos auriculares inalámbricos compatibles con Xbox Series X / S, a continuación mostramos un interesante listado con algunos de los modelos más interesantes. Vamos a poder encontrar modelos de diferentes fabricantes, con múltiples funciones, acabamos, autonomía y precios adaptados para todos los bolsillos.

Par supuesto, si eres de los que te gustan disfrutar de auténticos maratones, no hay duda que la capacidad de la batería y la autonomía que nos ofrecen es un dato muy a tener en cuenta. Además, los materiales de las almohadillas aussi un dato important, ya que después de llevar los auriculares durante muchas horas necesitamos que cuenten con materiales de gran calidad para una máxima comodidad y evitar cualquier tipo de fatiga.

Auriculares compatibles avec Xbox Series X / S

Steelseries Arctis 9X

Auriculares inalámbricos que permite audio simultáneo, es decir, podemos conectarlos por Bluetooth a nuestro móvil ya la Xbox Series X y mezclar música y coger llamadas mientras jugamos. Disponen de sistema de cancelación de ruido y de sonido Arctis, que enfatiza los sonidos más sutiles para ofrecernos una ventaja en ciertos juegos. Su gran batería ofrece hasta 20 horas de autonomía.

Razer Kaira Pro

Auriculaires pour les jeux compatibles avec Xbox Series X / S avec des diamètres de titane de 50 mm pour ofrecer una nitidez extra. Incluye micrófono con cancelación de ruido later y trasero y un micrófono extraíble de 9,9 mm. Cuentan con unas almohadillas con un acolchado cómodo para una máxima comodidad cuando los llevamos durante muchas horas.

ASTRO gaming A40 TR-X

Auriculares inalámbricos compatibles avec Xbox Series X / S que ofrecen un audio de calidad profesional et diseñados para poder horas and horas with ellos puestos with total comodidad. Cuentan con cancelación de ruido, almohadillas de cuero sintético y micrófono con aislamiento de voz. El micrófono unidireccional se centra en nuestra voz y minimiza el ruido de fondo.

Corsair HS75 XB

Estos Corsair HS75 XB avec unos auriculares inalámbricos con audio Dolby Atmos que ofrecen un sonido de calidad and envolvente. Tiene micrófono unidireccional con cancelación de ruido para mejorar la calidad de nuestra voz, transductores de néodimio de 50 mm y unas almohadillas ajustables de polipiel y espuma viscoelástica que aportan una comodidad excepcional.

Turtle Beach Stealth 700

Auriculares con almohadillas de gel refrescante Aerofit que proporcionan una máxima comodidad durante horas. Permiten una conexión simultánea para poder estar conectados por bluetooth a la vez que disfrutamos del juego and poder contestar llamadas mientras jugamos. Un modèle compatible avec Xbox Series X avec Bluetooth et une comodidad exceptionnelle pour un jeu durable.

Batteuse Razer

Estos auriculares de Razer ofrecen una baja latencia y un sonido envolvente. Estan equipados con una almohadillas ligeras y hechas de espuma viscoelástica para que se adapteren a nuestras orejas a la perfección y cubiertas de cuero sintético. Cuentan aussi avec bonotes de control integrados y micrófono digital retráctil.

Razer Kaira

Auriculares Razer con diafragmas de titanio de 50 mm et micrófono plegable con captura de voz óptima y cancelación de ruido que nos llega desde los laterales y la part posterior. Cuentan con almohadillas de espuma viscoelástica transpirable y que se adapta perfectamente a cualquier persona. También tienen una diadema acolchada para un máximo confort aunque los tengamos puestos durante muchas horas.

Puissance A

Auriculares inalámbricos compatibles avec Xbox Series X / S equipados avec un chipset avanzado capaz de emitir una señal inalámbrica fuerte y clara, incluso en zonas con gran presencia de ondas de redes WiFi y en malla. Dispone de altavoces de 50 mm con tres modos de ecualización personalizados capaces de ofrecer un sonido estéreo envolvente de alta fidelidad. Las almohadillas son de espuma con memoria, el marco es ligero y flexible y cuenta también con un micrófono dual y un micrófono externo extraíble.

Turtule Beach Stealth 600 x

Los Turtle Beach Stealtch 600 x son unos auriculares jeux inalámbricos compatibles avec Xbox Series X. Son aptos pour utiliser avec gafas et cuentan avec un cómodo diseño patentado y que elimina cualquier presión que puedan hacer sobre tous gafas cuando los llevamos puestos durante mucas.

PDP

Le mode de fabrication du PDP contient également des éléments compatibles avec la Xbox Series X / S. Un modelo con una batería de larga duración que ofrecen una autonomía de hasta 16 horas. Cuentan con un diseño ligero y transpirable para ofrecer una gran comodidad cuando los usamos durante muchas horas seguidas y un micrófono bidireccional with cancelación de ruido that permite una comunicación nítida y clara. Un simple geste de subir el micrófono hacia arriba hace que silenciemos el micrófono.