Aurora annonce un nouvel album et sort « Giving In To The Love »

auteur-compositeur norvégien Aurore est de retour avec l’annonce de son nouvel album, The Gods We Can Touch, dont la sortie est prévue le 21 janvier, avec le premier single, l’euphorique « Giving In To The Love ».

« Giving In To The Love » a fait sa première sur Triple J en Australie ce matin et est dirigé par un rythme groovy et percutant et met en valeur la voix robuste mais éthérée d’Aurora.

The Gods We Can Touch est un album élégant, céleste et provocateur sur la honte, le désir et la moralité, le tout vu à travers le prisme narratif de la mythologie grecque. Dans chacune des 15 chansons de l’album, les auditeurs rencontreront un dieu différent.

Concernant l’album, Aurora a expliqué : « La porte spirituelle entre l’humain et les dieux est une chose très compliquée. Entre de bonnes mains, la foi peut devenir la plus belle chose. Nourrissant et chaleureux. Et entre de mauvaises mains, il peut devenir un phare de guerre et de mort. Une chose qui m’a toujours dérangé est l’idée que nous sommes nés indignes d’avoir à nous juger dignes en supprimant les forces en nous qui font de nous des humains.

« Pas parfait, pas parfait, juste humain. Pourrions-nous trouver ce pouvoir Divin en nous-mêmes, tout en étant attachés et séduits par les merveilles du monde. La chair, le fruit et le vin. Je pense que c’est ce qui m’intrigue chez les dieux grecs. Les dieux du monde antique. Parfaitement imparfait. Presque à notre portée. Comme des dieux, nous pouvons toucher.

En discutant de la piste, Aurora ajoute: «Je pensais à Prométhée et à la façon dont il a volé le feu pour nous sculpter – les humains. J’ai l’impression qu’on oublie parfois que nous sommes des êtres vivants, capables de tant de belles choses. Et l’obsession actuelle de l’humain pour la beauté nous fait oublier et dévaloriser le feu qui nous habite. Notre moi intérieur, et la partie la plus importante.

The Gods We Can Touch sort le 21 janvier et est disponible en précommande.

Liste des pistes :

1.Les fruits interdits d’Eden

2. Tout compte

3.Céder à l’amour

4.Cure pour moi

5.Tu me fais ramper

6. Exister pour l’amour

7.Les païens

8. L’Innocent

9. Expirez Inspirez

10. Un haut temporaire

11.Une chose dangereuse

12.Artémis

13. Du sang dans le vin

14.Cela pourrait être un rêve

15.Un petit endroit appelé la lune