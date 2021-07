Aurora annonce une tournée au Royaume-Uni et en Europe pour 2022

Aurora a annoncé les détails d’une vaste tournée au Royaume-Uni et en Europe pour le début de l’année prochaine.

Après avoir partagé la chanson titre de la bande originale de The Secret Garden l’année dernière – à la suite des récents singles « Exist For Love » et « Into The Unknown » de Frozen 2 – le chanteur est revenu avec “Cure For Me” plus tôt cette semaine, marquant le premier avant-goût de ce qui va suivre avec A Different Kind Of Human en 2019.

S’adressant à NME à propos du morceau, l’auteur-compositeur-interprète norvégien l’a décrit comme “un petit gars très amusant” – bien qu’il vienne d’un endroit beaucoup plus sombre.

“[“Cure For Me”] a quelque chose en commun avec l’album en ce sens que j’expérimente de nouvelles choses et de nouvelles facettes de moi », a déclaré Aurora à propos de la chanson.

« C’est facile pour moi de faire un album vraiment ‘AURORA’ – qui ressemble à la nature et à la terre mère. Cela me vient vraiment naturellement. Donc j’aime vraiment faire quelque chose de différent. C’est mon troisième et demi album, et il est temps dans mon esprit de jouer et de faire quelque chose de différent.

En plus du nouveau morceau et de son prochain album, Aurora a maintenant annoncé les détails de sa tournée britannique et européenne pour 2022.

Vous pouvez consulter l’intégralité des dates de la tournée ci-dessous avant la mise en vente générale des billets le 16 juillet. site officiel pour plus d’informations.

Aurora joue les émissions britanniques et européennes suivantes en 2022 :

13 février – Italie, Milan – Alcatraz

14 février – Italie, Rome – Auditorium Parco della Musica

16 février – Belgique, Bruxelles – Ancienne Belgique

17 février – France, Paris – Le Trianon

18 février – Pays-Bas, Amsterdam – Paradiso

21 février – Suisse, Lausanne – Les Docks

22 février – Suisse, Zurich – Kaufleuten

24 février – Allemagne, Berlin – Tempodrom

26 février – République tchèque, Prague – Forum Karlin

27 février – Slovaquie, Bratislava – Raffinerie

1er mars – Pologne, Cracovie – Studio

2 mars – Pologne, Varsovie – Progresja

3 mars – Pologne, Gdansk – b90

5 mars – Danemark, Copenhague – Vega

6 mars – Suède, Stockholm – Fallan

27 mars – Birmingham, mairie

28 mars – Newcastle, NUSU

29 mars – Glasgow, SWG3

31 mars – Dublin, Olympie

2 avril – Manchester, Albert Hall

3 avril – Leeds : O2 Academy

5 avril – Bristol, O2 Academy

6 avril – Londres, O2 Academy Brixton.

