Aurora Carbonell, maire de Sitges parie sur le rugby

05/08/21 à 15h09 CEST

Sport.es

En l’absence de l’inauguration du nouveau Rugby Pins terrain Vens de Sitges en raison de la pandémie, nous avons parlé avec Aurora Carbonell, maire de Sitges qui était accompagné de Jaume Monasterio (Conseiller des Sports) et de Président du RC Sitges, Alejandro Villareal, le Club compte environ 400 jetons dans toutes les catégories.

Le Rugby Club Sitges aura 35 ans en 2022. Quel est selon vous l’impact du club dans la ville ?

Le Le Rugby Club Sitges a beaucoup contribué à la Villa, tant dans le domaine sportif que social, mais aussi depuis toujours un club avec une claire projection internationale. Non seulement parce que beaucoup de Sitges d’origine étrangère ont joué dans ce club ou ont été liés d’une manière ou d’une autre, mais parce qu’il a toujours essayé de maintenir des liens avec des équipes de rugby de différents pays et nationalités. Cela signifie que de nombreuses personnes sont venues à Sitges pour jouer au rugby et ont connu notre ville. Dans une Villa avec notre claire vocation internationale et touristique, cette démarche est totalement positive.

Les valeurs du rugby sont largement connues, pensez-vous qu’il est important pour les enfants de pouvoir faire du sport avec les valeurs ajoutées du rugby ? Le rugby est-il un sport différent ?

Il est un luxe qu’à Sitges nous avons un club de rugby qui transmet ses valeurs aussi bien aux garçons qu’aux filles, puisque l’équipe féminine de Sitges Rugby fait aussi partie des références que je souhaite mettre en avant. Evidemment, le rugby est un sport de grand contact et si une série de valeurs et un sens clair de l’esprit sportif ne sont pas intériorisés, il n’est pas possible d’en profiter pleinement.

L’engagement de Sitges envers le sport est clair, car nous pensons que faire du sport, nous améliorons le bien-être des gens tout au long de la vie, mais dans le cas des enfants et des adolescents, nous leur faisons également acquérir des valeurs qui leur serviront toute leur vie.

Cette année le Rugby Club Sitges a inauguré le nouveau terrain des Pins Vens, quel est le plafond de croissance du club avec ces magnifiques installations ?

Le nouveau terrain est un acte de justice envers toutes les personnes qui ont pratiqué le rugby à Sitges pendant toutes ces années, avec des installations qui n’ont pas toujours été les meilleures. Nous sommes très heureux qu’ils aient rapidement repris le nouveau domaine et nous sommes également conscients qu’il s’agit d’une installation de haut niveau et qu’elle peut être utilisée pour accueillir de grands matchs de rugby de Sitges, mais aussi des compétitions de haut niveau et même d’autres sports, comme le hockey sur gazon ou occasionnellement le football.

Comme toujours, la croissance du club sera marquée par les mêmes membres et athlètes. Nous avons fait ce que nous pouvions faire, c’est-à-dire mettre les conditions optimales pour cette croissance et, en même temps, Sitges dispose d’un nouvel atout sportif qui nous renforce en tant que destination touristique dans le domaine du tourisme sportif.

L’enracinement du club dans la ville est évident, comment la communauté de Sitges bénéficie-t-elle des valeurs et des caractéristiques du rugby ?

Les mêmes valeurs que le rugby transmet sont déjà une grande contribution à Sitges. L’effort collectif, l’engagement envers le club, le fair-play et en même temps la courtoisie envers les arbitres et les rivaux … en plus de la splendide troisième mi-temps qui a toujours caractérisé le rugby, c’est un mode de vie qui profite déjà clairement à Sitges. De plus, dans notre cas, la pratique du rugby a également été liée, à plusieurs reprises, à des personnes venues à Sitges d’autres pays avec une culture du rugby plus large que celle que nous pouvons avoir ici. Tous ces gens ont fait un peu plus de Sitges à travers le club et Sitges a pu profiter du rugby grâce à leurs contributions, entre autres.

Sitges jouera en deuxième division espagnole la saison prochaine avec une équipe de joueurs formée exclusivement à partir de la carrière de Sitges. Qu’est-ce que cela signifie pour la ville de Sitges ?

Signifie que Rugby Sitges a fait du bon travail avec la carrière et les équipes de formation, ce qui n’est pas facile et il faut reconnaître ces mérites. Ensuite, en plus, cela signifie que Sitges est un pôle d’attraction pour que les garçons et les filles viennent jouer au rugby de Sitges et d’autres municipalités et restent jusqu’à ce qu’ils atteignent la première équipe. Le club a réussi à combiner de bons résultats sportifs avec le fait d’être une famille et de s’entraider continuellement. C’est pour ça que nous devons valoriser à la fois les bons moments et l’actuelComment surmonter d’autres moments où il y a eu plus d’incertitudes mais où il y a toujours eu un nombre important d’amoureux du rugby qui ont fait avancer ce club. Pour toutes ces raisons, nous pouvons dire aujourd’hui que Sitges Rugby n’est pas seulement une référence à Sitges, mais aussi dans le pays, ce dont nous sommes très fiers.