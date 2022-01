Aurora Music a perdu un objet lors de son enregistrement… 😣

Aurora Music… que pouvons-nous vous dire, cette fille si douce, si tendre, si réussie et talentueuse qu’elle ne cesse de nous surprendre, non seulement à cause de la musique et des paroles qu’elle nous a donné et tous ses fans mais aussi qu’elle nous a surpris avec des nouvelles importantes, telles que se produire au Corona Capital et faire partie de la distribution d’une telle importance internationale !

Mais sans aucun doute, Aurora n’est pas sauvée de la situation ou de l’expérience étrange qui peut arriver à n’importe quel mortel. Comment perdre des bijoux ou des objets importants, Aurora Music ne fait pas exception !

Aurora Music a présenté son nouveau single intitulé « Everthing Matters », le meilleur de tous, ce nouveau single a été réalisé en collaboration avec Pomme Official ! En fait, dans un post Instagram, Aurora a avoué que cette chanson était l’une de ses pièces les plus précieuses, et pas seulement à cause des paroles mais à cause de la collaboration que cela implique.

La chanson d’Aurora Music dans cette nouvelle version en collaboration avec Pomme est sortie il y a 4 jours et à ce jour elle s’avère être un succès, puisqu’elle compte plus de 4 mille reproductions sur les plateformes YouTube ! La chanson en tant que soliste est également sortie il y a quelques jours et compte plus de 27 000 reproductions sur la même plateforme !

Décidément cette nouvelle nous fait plaisir, dis nous à quoi cette chanson te rappelle ??? Nous vous laissons le lien pour que vous en profitiez https://youtu.be/ewfpbcSbZSE



Actualités musicales

Music News est une plateforme qui vous donnera les dernières actualités dans le domaine musical, découvrez tout ce qui se passe dans le monde de la musique avec nous.

Articles: 6334

Article précédent Des souffrances tombent dans le clip vidéo de Rebelde !