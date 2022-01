Aurora présente son nouvel album « The Gods We Can Touch » avec deux singles

musicien pop norvégien Aurore est à quelques semaines de la sortie de Les dieux que nous pouvons toucher, son troisième album studio sorti le 21 janvier via Decca. Avant son arrivée, elle donne un aperçu du projet avec deux nouveaux singles : « A Dangerous Thing » et « Everything Matters ».

« Il y a beaucoup de beauté dans ce monde. Et il y a beaucoup de laid », partage Aurora de l’ancien record. « J’ai été surpris d’apprendre combien de fois le laid est déguisé en beauté. Combien de fois le poison est déguisé en vin. Et la vie déguisée en mort.

« A Dangerous Thing » s’appuie sur la notion de conscience de soi dans un domaine qui déguise une relation froide et abusive en quelque chose de réellement chaleureux et attrayant. Le paysage sonore construit par Aurora avec les producteurs Martin Sjølie et Magnus Skylstad est un voyage musical aventureux.

Elle poursuit : « Et quand nous apprenons que ce que nous pensions être bon pour nous, est en fait mauvais pour nous – même alors, nous avons tendance à y revenir. Parce qu’au moins c’est familier. Et tout ce dont nous rêvons, c’est de chez nous. Séduisant, mais destructeur. Une chose dangereuse en effet.

Pour « Everything Matters », Aurora s’associe au musicien français Pomme pour une évaluation cosmique de ce qui a vraiment de la valeur et de la variation des façons dont ce sens peut se présenter.

De la chanson, elle dit : « C’est une histoire très étrange. Une histoire que j’aimerais que les gens découvrent eux-mêmes. J’ai contacté un artiste français, Pomme, pour écrire la fin pour moi. Et c’est beau. Sensuel. Et réel.

« J’ai souvent l’impression que ce monde essaie de me concentrer sur tous ces grands miracles. Et d’une manière ou d’une autre, j’ai l’impression que cela me fait manquer les petits », explique-t-elle. « Et c’est triste. Parce que de petits miracles se produisent tout le temps. Parfois plusieurs fois par jour. Et je veux tous les voir. Parce que tout compte.

