Aurora se produira lors d’un événement spécial sur le climat et la culture à Glasgow

étoile norvégienne Aurore fait partie des artistes qui se produiront en direct lors d’un événement spécial sur le climat et la culture lors de la COP26, la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow.

La conférence doit avoir lieu entre le 31 octobre et le 12 novembre, qui vise à « rassembler les parties pour accélérer l’action vers les objectifs de l’Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique ».

L’UMA Entertainment Group organisera un événement spécial à but non lucratif pendant la COP26 qui comprendra des panels, des conférences et de la musique en direct.

Tous les bénéfices de l’événement seront reversés à celui de Brian Eno EarthPercent ainsi qu’une sélection d’organisations caritatives à impact social à Glasgow.

Prévu pour avoir lieu à l’église St. Luke dans l’East End de Glasgow le 6 novembre, l’événement fait partie de « Au-delà du vert » – « un festival en marge de la COP26 de trois jours célébrant la musique et les arts, la durabilité et les solutions à base de plantes pour une planète plus propre, plus verte et plus saine ».

Aurora est en tête d’affiche de l’affiche de la musique live de l’événement, avec Sam Fischer et BEMZ (DJ set) également prêts à se produire. Des sets de DJ seront également fournis par Andy Cato, Sarra Wild et Darwin de Groove Armada lors de l’événement d’après-spectacle.

Aurora et Cato prendront également la parole lors de l’événement, qui devrait mettre en vedette Kumi Naidoo (Africans Rising), le professeur Carly McLachlan (Tyndall Center), Daniela Tajada (Count Us In), Mindahi Bastida (Alliance of Guardians), Clover Hogan (jeune activiste), Will Hutton (Beggars Group), Teresa Moore (A Greener Festival), Ross Patel (Music Managers Forum), Sophia Mathur (jeune activiste) et Phoebe Inglis-Holmes (BBC Music).

« Nous sommes ravis d’accueillir cet événement lors du sommet environnemental historique de la COP26 », a déclaré Tara Borna, directrice du marketing mondial d’UMA Entertainment Group.

« La réalité est que le changement climatique affecte chacun d’entre nous et des opportunités incroyables existent au sein de l’industrie du divertissement pour aider à augmenter l’impact culturel positif. Nous remercions tous nos sponsors et partenaires pour leur soutien continu à cette initiative.

Plus tôt cette année, des artistes comme Billie Eilish, The Cribs, Declan McKenna et Skunk Anansie ont manifesté leur soutien à une campagne menée par Pas de musique sur une planète morte qui a appelé le gouvernement à s’engager plus profondément dans la lutte contre le changement climatique.

