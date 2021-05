Aurrera Ondarroa gagne 1-2 à Ariznabarra en Ariznabarra

16/05/2021 à 15:18 CEST

le Aurrera a remporté le Ariznabarra 1-2 lors du match disputé ce dimanche dans le Ariznabarra. le Ariznabarra est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Balmaseda par un score de 2-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Aurrera Ondarroa il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Lagun Onak. Grâce à ce résultat, l’équipe des Ondarrés est cinquième, tandis que la Ariznabarra il est neuvième à la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière imbattable pour lui Aurrera Ondarroa, qui a créé le lumineux grâce au succès de Ander Laka à la 26e minute, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Vitoria, qui a obtenu l’égalité avec un but de Zannouti à 61 minutes. L’équipe Ondarrés a pris les devants grâce à un but de Jon Lejardi à 70 minutes. Enfin, la confrontation s’est terminée par un 1-2 au tableau de bord.

Le technicien de la Ariznabarra, Jonatan Torio, a donné accès au champ à Martinez, Orobio Oui Castillan remplacer Zannouti, Sannadi et Ismael, tandis que du côté du Aurrera, Joseba Garcia remplacé pré, Larrañaga Oui Julen Fernandez pour Eñaut, Jon Gabi Oui Jon Lejardi.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Molero, Valenzuela Oui Jon aizpuru de l’équipe locale et Jon Gabi, Josu Aldazabal Oui pré L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Avec ce résultat, le Ariznabarra il obtient 20 points et le Aurrera ça va jusqu’à 30 points.

Le lendemain, l’équipe de Vitoria jouera à domicile contre le Tolosa CF, Pendant ce temps, il Aurrera Ondarroa Il cherchera le triomphe dans son fief contre les Sodupe.

Fiche techniqueAriznabarra:Guillermo Gonzalez, Molero, Euken Herrojo, Sannadi (Orobio, min 82), Hidalgo, Riverol, Jon Aizpuru, Zannouti (Martinez, min 74), Castillo, Ismael (espagnol, min 82) et ValenzuelaAurrera Ondarroa:San Miguel, Joni, Txus, Jon Burgoa, Jon Gabi (Larrañaga, min 67), Ander Laka, Jon Lejardi (Julen Fernandez, min 77), Josu Aldazabal, Barturen, Barrenechea et Eñaut (Pradera, min 67)Stade:AriznabarraButs:Ander Laka (0-1, min.26), Zannouti (1-1, min.61) et Jon Lejardi (1-2, min.70)