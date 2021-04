Aurrera Ondarroa reçoit le SCD Durango

23/04/2021 à 17:03 CEST

Samedi prochain à 17h00 se jouera le match de la troisième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Aurrera et à Durango dans le Zaldupe.

le Aurrera Ondarroa Il a hâte de participer à la troisième journée après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Sodupe hors de son champ et devant le Ariznabarra à domicile par 0-2 et 1-0, respectivement. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des deux matches disputés jusqu’à présent, avec 26 buts pour et 31 contre.

Du côté des visiteurs, le SCD Durango a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Balmaseda lors de sa dernière réunion, il vient donc à la réunion avec les déclarations de garder les trois points cette fois. Des deux matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le SCD Durango il n’en a remporté aucun avec un bilan de 19 buts contre 24 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Aurrera Ondarroa a réussi à gagner dans leur seul duel joué jusqu’à présent à domicile lors de la deuxième phase de la troisième division. Dans le rôle de visiteur, le SCD Durango il n’a pas réussi à s’imposer lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Aurrera Ondarroa, les chiffres montrent cinq victoires, une défaite et sept nuls en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe à domicile accumule une séquence de cinq matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Durango. Le dernier match entre Aurrera et le Durango Cette compétition s’est déroulée en mars 2017 et s’est soldée par un match nul (1-1).

En ce moment, entre le Aurrera Ondarroa et le SCD Durango il y a une différence de trois points dans le classement. L’équipe de Joseba Garcia Il arrive au match en troisième position et avec 26 points avant le match. Pour sa part, le SCD Durango il compte 23 points et se classe quatrième de la compétition.