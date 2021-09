Aussi réel que cela puisse paraître : pourquoi le marketing des médias de conversation est sur le point de transformer le livre de jeu du marketing numérique

CMM se différencie comme étant totalement non intrusif mais à valeur ajoutée.

Par Ankit Prasad

La pandémie de Covid-19 a perpétuellement transformé notre façon de vivre, de travailler et, plus important encore, notre façon de communiquer. Même lorsque nous étions confinés dans nos silos, les conversations sont devenues plus profondes, plus engageantes et le besoin de plus de relations personnelles était à un niveau record.

Des tendances de communication intéressantes et sans précédent ont émergé. Alors que nous nous adaptions au travail à distance et au multitâche, la communication via le chat a dépassé les appels audio en tant que moyen de communication le plus courant. Il n’est guère surprenant que sept répondants sur 10 dans une étude Bobble AI menée par Nielsen au début de 2021, aient déclaré que leur activité de chat avait augmenté au cours des six mois précédant l’enquête et qu’elle resterait la même ou augmenterait encore au cours des 6 prochains mois. . Les GenZies et les millennials, en particulier, ont trouvé de nouvelles façons innovantes et amusantes de s’exprimer. Les chats sont désormais régis par des visuels – Emojis, autocollants et GIF – car la plupart pensent, et je suis certainement d’accord, qu’ils apportent une touche personnelle et permettent aux gens d’être leur vrai moi excentrique. Et c’est une tendance mondiale. Dans un rapport de 2020 de Holler couvrant les grandes villes américaines, 78% des personnes interrogées ont souligné que les visuels leur permettent d’exprimer des émotions que les mots ne permettent pas et 81% ont estimé que les visuels rendent toute conversation plus amusante.

La transition signifiait également que la façon dont les entreprises s’engageaient avec leurs consommateurs devait changer pour s’aligner sur la « nouvelle normalité ». Les marques doivent redéfinir leurs stratégies marketing avec une approche «humanisée» plus ciblée, en mettant l’accent sur les sentiments et les connexions. Ils doivent aller là où les consommateurs sont actuellement les plus actifs – dans leurs conversations. Cela a cédé la place à une nouvelle approche marketing révolutionnaire, le Conversation Media Marketing (CMM), qui aide les marques à s’aventurer dans la vie quotidienne de leurs consommateurs, dans des formats visuels avec lesquels elles s’identifient désormais le plus. CMM aide les marques à avoir une portée ciblée et multiplateforme grâce à des éléments visuels amusants tels que des GIF, des autocollants et des émoticônes qui peuvent être diffusés de manière stratégique dans des conversations en temps réel en fonction de l’intention de l’utilisateur dans un jargon quotidien pertinent. Il prend également en considération le sentiment des utilisateurs en fonction de leurs humeurs. Les marques, dans le monde, ont déjà connu le succès, ces interventions faisant désormais partie des conversations quotidiennes des consommateurs. Snapchat permet à ses utilisateurs d’avoir leurs propres avatars personnalisés et le géant du luxe Ralph Lauren a rapidement pris le train en marche, offrant aux utilisateurs la possibilité d’habiller leur personnalité numérique dans sa haute couture. D’autres comme Nike et Disney ont également agrémenté leurs initiatives de publicité directe avec des innovations CMM. Plus près de nous, Bobble AI a aidé Cadbury India à tirer parti des supports de conversation pour transmettre ses messages dans le cadre de sa campagne pour la Saint-Valentin. Des chocolats étiquetés avec des textes romantiques et mignons accompagnés des expressions faciales des utilisateurs aux emojis de plus grande taille (BigMojis), cela a donné aux utilisateurs un moyen plus personnel et amusant de communiquer leur amour. La campagne a recueilli plus de 126 millions d’empreintes de marque dans les conversations et une augmentation de 20 % des intentions d’achat.

Qu’est-ce que CMM offre que les autres moyens de marketing numérique n’offrent pas, peut-on dire. L’industrie du marketing numérique a été confrontée à sa part de défis avec l’évolution des réglementations en matière de confidentialité, les changements de politique des médias sociaux, la surcharge de publicité numérique via de multiples canaux pour les utilisateurs et le trafic frauduleux en raison de la messagerie sourde. Pour ajouter à cela, les marques doivent faire face à la réduction de la durée d’attention des utilisateurs et à un client averti avec une aversion pour l’intrusion et qui bloque rapidement les publicités numériques. CMM se différencie comme étant totalement non intrusif mais à valeur ajoutée. Les marques sont déjà présentes dans les conversations personnelles, CMM amplifie sa présence et donne aux utilisateurs une liberté de choix et leur permet d’être le défenseur de la marque, renforçant ainsi la confiance et la crédibilité. Les consommateurs sont toujours prêts à intégrer ces visuels réels et innovants et ils ont également tendance à se rapporter à la communication des marques. Selon une étude menée par Nielsen, trois sur quatre sont susceptibles d’utiliser un autocollant de marque plutôt qu’un autocollant sans marque dans leurs conversations. De plus, les consommateurs adorent que les marques affichent une certaine personnalité et utilisent davantage les marques qu’ils aiment déjà pour exprimer leur style personnel.

Selon un rapport de Dentsu, l’industrie de la publicité numérique devrait enregistrer une augmentation de 20 % en 2021 pour devenir une industrie de 18 938 crores de Rs d’ici la fin de l’année et une augmentation de 22,47 % en 2022 pour atteindre 23 673 crores de Rs. CMM devrait contribuer de manière significative à cette croissance, car les raisons du déplacement du budget publicitaire des médias de masse traditionnels vers les médias numériques ciblés sont bien saisies par elle. L’augmentation de l’utilisation des smartphones, qui aurait augmenté de 25%, passant d’environ cinq heures par jour en 2019 à sept heures en 2020, ne donnera qu’un coup de fouet aux applications basées sur le chat et donc aux opportunités CMM pour les marques.

Pour que les marques s’adaptent à l’évolution des tendances de consommation, réinventer le mix marketing numérique changera la donne. Les marques doivent se connecter avec les consommateurs en temps réel, être plus engageantes, sans être intrusives. Une approche centrée sur l’humain avec CMM générera avec succès un engagement plus élevé, offrira une expérience personnalisée aux utilisateurs et donnera aux marques une meilleure visibilité ainsi qu’une communauté d’ambassadeurs fidèles et réels.

L’auteur est ffondeur et PDG, Bobble AI. Les opinions exprimées sont personnelles.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.