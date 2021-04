Aussie Rockers The Murlocs Preview Nouvel album ‘Bittersweet Demons’

Les fusées australiennes Les Murlocs ont annoncé les détails de leur nouvel album, Bittersweet Demons, qui devrait sortir via ATO Records le 25 juin.

L’actualité d’aujourd’hui est accompagnée du premier morceau ― et d’une nouvelle vidéo ― pour le premier single de l’album, «Francesca».

«Francesca» a été écrite pour célébrer la vie de la mère du leader Ambrose Kenny-Smith. Avec une musique écrite par le clavier et guitariste des Murlocs, Tim Karmouche, Ambrose dit à propos des paroles: «La chanson parle de ma mère et de la façon dont elle était perdue par amour depuis la séparation de mon père quand j’avais 10 ans.

Depuis un an et demi environ, elle a retrouvé l’amour, avec un ami très proche de la famille, quelqu’un qui a toujours été un parrain et un mentor pour moi à bien des égards. Cela a énormément changé son esprit pour le mieux. Vous pouvez vraiment voir le pop dans son pas alors que cet énorme poids a été enlevé de ses épaules.

Citant certaines de ses chansons préférées comme étant des odes à des femmes impressionnantes ― comme Van Morrison “Gloria” – Ambrose explique, “Francesca est le deuxième prénom de ma mère et je l’ai toujours tellement aimé.” En tournant l’objectif de son écriture vers sa mère et en célébrant sa joie de vivre retrouvée, il ajoute: «C’est probablement la chanson la plus positive et la plus agréable que nous ayons jamais faite. C’est aussi le plus proche que nous ayons jamais eu d’une phase des années 80. »

Réalisé par Alex McLaren, la vidéo «Francesca» a été tournée fin avril 2020. La ville natale du groupe, Melbourne, Australie sortait de l’une de ses premières périodes de verrouillage COVID et les restrictions s’étaient assouplies pendant une courte période. Le groupe et le réalisateur ont rapidement sauté sur l’occasion de tourner pendant qu’ils en avaient la chance.

Dit Ambrose, «Je me suis souvenu d’avoir été à un festival et d’être tombé sur notre collaborateur et ami de vidéo-clip de longue date, Alex Mclaren. Je l’avais ramené à notre camping et il a joué la chanson «I Love LA» de Randy Newman qui a finalement fait tomber les tentes et a commencé la fête. La vidéo musicale classique de Newman à capote souple de 1983 a informé «Francesca», les images de la voiture étant tournées le long du boulevard Ivanhoe à Melbourne où la mère d’Ambrose a grandi.

Précommandez The Murlocs ‘Bittersweet Demons qui sortira le 25 juin.

Liste de piste des démons doux-amers:

1. Francesca

2. Nature dangereuse

3. Démons doux-amer

4. Manger chez vous

5. Illuminez l’ombre

6. Pas de maîtrise de soi

7. Montée en flèche

8. Skewhiff

9. Limerance

10. Coureur aux yeux bleus

11. Mauvaise interprétation