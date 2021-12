L’équipe de Two Chicks & A Hammer, Inc. est devenue comme une famille au fil des années sur Good Bones, et maintenant les fans apprennent à mieux connaître certains des autres employés. Bien sûr, les téléspectateurs connaissent le duo mère-fille Karen E. Laine et Mina Starsiak, mais d’autres stars comme le coordinateur de la construction Austin Aynes construisent également leur suite. Lisez la suite pour un aperçu de la vie personnelle d’Aynes et de ce que nous savons de lui.

Aynes travaille pour l’entreprise de construction de Starsiak et Laine, il est donc naturellement devenu familier aux fans de télé-réalité. Il est l’un des rares membres de l’équipage à ne pas faire partie de la famille, mais il s’est frayé un chemin dans leur cœur au fil des ans. Il a rejoint la société au moment où elle a commencé à filmer Good Bones et a gravi les échelons jusqu’au poste de coordinateur au fil du temps. De nos jours, il est difficile d’imaginer l’entreprise se débrouiller sans lui, à en juger par ce que nous voyons à l’écran.

Comme Starsiak et Laine, Aynes est sur Instagram, bien que son compte soit principalement personnel, sans aucune des autopromotions que vous pourriez attendre d’une grande célébrité. Cela sert à donner à Starsiak, Laine et Aynes l’esthétique de la petite ville sur laquelle repose leur émission, prouvant aux fans qu’ils sont authentiques et pas seulement des stars de la télé-réalité.

Good Bones La saison 5 s’est terminée cet été et une autre saison est en cours à l’été 2021. En attendant, voici un aperçu du coordinateur de la construction Austin Aynes dans les coulisses.

Histoire d’origine

Comme Starsiak et Laine, Aynes est originaire d’Indianapolis, Indiana, né et a grandi dans la ville qu’ils s’efforcent de faire revivre. Selon un rapport de The Cinemaholic, Aynes a fréquenté le lycée Cardinal Ritter, puis l’Université Butler à Indianapolis.

Ambitions de carrière

Aynes a étudié avec l’intention de devenir physiothérapeute à l’université, mais se serait retrouvé détourné de cette voie. Le diplôme nécessitait beaucoup de calculs, ce qui l’a finalement poussé à s’orienter vers d’autres domaines scientifiques. Après avoir obtenu son diplôme, il s’est retrouvé à travailler dans un laboratoire.

Pas de relation

Comme indiqué ci-dessus, Aynes est l’un des rares membres de la distribution qui n’est pas lié par le sang à Starsiak et Laine, mais il a trouvé son chemin vers Good Bones grâce à une connexion familiale – son copain d’université Tad, le demi-frère de Starsiak. Tad aurait demandé à Aynes de rejoindre l’équipe de démolition pour le tournage de l’épisode pilote de Good Bones, et il a accepté sur un coup de tête. Ce fut le début de son voyage vers la célébrité télévisée.

Quitter son emploi de jour

Aynes a continué à travailler avec Two Chicks and a Hammer en tant que « travail annexe » après avoir filmé le pilote de Good Bones, et a rapidement constaté que cela lui prenait de plus en plus de temps. Il est devenu un élément indispensable des « mecs de la démolition » et a finalement franchi le pas et a abandonné son travail de jour au laboratoire pour travailler à temps plein. Dans les années qui ont suivi, Aynes a reçu le titre de coordinateur de la construction.

Fan de sport

L’autre passe-temps qui occupe une grande partie de l’espace des médias sociaux d’Aynes est le sport – à la fois en jouant et en regardant. Aynes publie fréquemment des articles sur ses propres matchs de basket-ball récréatifs et il regarde le hockey sur glace, le football et le basket-ball professionnels. Pour Aynes, regarder le sport est clairement une entreprise sociale, car il est apparemment considéré comme une « légende de la fête » parmi les fans de sport.

Projets annexes

Enfin, Aynes a commencé à emporter chez lui la mentalité de bricolage de Good Bones, comme en témoignent certains de ses projets parallèles sur Instagram. L’ouvrier du bâtiment a maintenant un petit jardin et a même engagé ses collègues pour l’aider à construire son propre patio en dehors du travail pendant leur temps libre.

