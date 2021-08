Austin Barnes prend la justice d’emblée et les circuits pour donner l’avantage aux Dodgers

L’une des positions les plus fortes avec des titres incontestés dans le Dodgers Los Angeles est le receveur. Là, ils ont, en plus du titulaire du poste Will Smith, avec Austin barnes, un vétéran de sept saisons dans le MLB Bien qu’il ait été repêché par les Marlins, il a toujours été au service des Blues de Los Angeles.

Austin est le receveur préféré de Clayton Kershaw et cela garantit les jours de départ et les pauses programmées pour Will Smith. Et bien que sa spécialité soit la défense, celui né à Fullerton, en Californie, éblouit aussi parfois avec le bois prêt.

#Dodgers 4 @ #Parents 0 [T4-3o]: Austin Barnes (faute pourboire ; 1) RHP Yu Darvish (2)

Séquence (6) : ff FF ff SL fc SL

s3 : curseur 80,7 mph – Strikeout Tracker (@whifftracker) 27 août 2021

Austin c’est un danger pour les rivaux lorsque les matchs sont en retard et serrés. Dans ces cas, il frappe 0,265 avec deux circuits et cinq points produits en 39 apparitions dans la surface du frappeur. Et avec des paroles exceptionnelles, lorsque l’équipe perd, sa moyenne est de 0,306 à 49 reprises au bâton, dont deux circuits et neuf points produits.

Mais ce soir, il l’a fait différemment. Ni perdant ni dans la foulée.

Compter 3-1 ? Feu vert pour Barnesy. pic.twitter.com/JwttWUM2Aj – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 27 août 2021

Austin il a frappé son cinquième circuit en troisième manche avec Billy McKinney en circulation et le match à égalité à zéro touché. Le receveur suppléant du Dodgers a brisé la cellophane du tableau de bord pour donner aux Dodgers une avance de 2-0 dans le premier tiers du match.

Peut-être qu’Austin s’est rappelé l’époque où il a reçu Yu Darvish lors de l’incursion japonaise avec le Dodgers Los Angeles dans la série de la saison 2017 et en a profité.

Oncle Albert avec cet oncle rude sur le point de donner à Austin Barnes une énergie de type noogie 😂😂 #Dodgers pic.twitter.com/eBnujxaFFB – Doug McKain (@DMAC_LA) 27 août 2021

La vérité est que la balle a parcouru 412 pieds jusqu’à ce qu’elle tombe au-delà des limites du terrain et que le Dodgers donner en premier. Lorsque les Blues entrent dans la quatrième manche gagnante, ils ont une fiche de 54-13. Si l’on ajoute à cela le facteur Max Scherzer dans une nuit luxueuse et l’enclos des releveurs en mode « en feu », l’avantage semble être gagnant.

