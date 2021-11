Austin Butler cloue le fanfaron d’Elvis Presley dans le premier regard sur le film

On ne peut s’empêcher de tomber amoureux de majordome d’Austin après avoir vu le premier regard de lui comme le roi du rock and roll.

L’acteur de 30 ans a donné un aperçu de son interprétation comme Elvis Presley dans le dernier teaser du film, qui sortira le 24 juin 2022. « J’ai fait un petit quelque chose pour que les bonnes personnes sachent que nous nous occupons des affaires », a écrit le réalisateur Baz Luhrmann sur Instagram le lundi 15 novembre.

Le cinéaste — qui était aussi derrière Leonardo DiCaprio‘s The Great Gatsby et Romeo + Juliet – a révélé un clip de Butler vêtu de deux des looks classiques d’Elvis: un ensemble en cuir noir et un costume blanc. « TCB », taquinait le clip, faisant référence à la devise d’Elvis, « Taking Care Of Business ».

La vidéo, qui était sur sa chanson « Suspicious Minds », n’a pas révélé le visage d’Austin, mais les fans pouvaient clairement voir par derrière qu’il avait déjà la signature du chanteur en tant que science.

« Il a def la marche vers le bas ! » a écrit un fan, tandis que Lucy Hale a sonné, « Perdre mon esprit. »