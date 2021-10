Austin City Limits s’excuse d’avoir coupé le son de Phoebe Bridgers

Le Austin City Limits Music Festival s’est excusé d’avoir coupé le son de Phoebe Bridgers pendant son set.

Son set devait se terminer vers 17h20 avec Bridgers chantant « I Know the End » de son album de 2020, Punisher. Mais alors que la chanson progressait vers son apogée, les fans dans le public étaient consternés de se retrouver avec le silence. Peu de temps après le hoquet, Bridgers s’est adressée à Twitter pour exprimer son mécontentement. « lol f*ck acl » lit le tweet maintenant supprimé, envoyé seulement 17 minutes après la faute technique.

Une vidéo de l’événement partagée sur Twitter a capturé la foule en train de huer alors que la musique se coupait.

« Malheureusement, en raison d’un problème de communication sur scène de la part du personnel du festival ACL, le son de la dernière chanson du set de Phoebe Bridgers a été coupé lors de sa deuxième performance du week-end de l’ACL Fest », indique un communiqué.

« Nous souhaitons que cela ne se soit pas produit et adressons nos excuses à Phoebe. Après des conversations positives entre les organisateurs du festival et l’artiste sur la situation, ACL Fest a fait un don à Texas Abortion Funds pour montrer notre soutien à Phoebe et à une organisation qui lui tient à cœur.

Phoebe a tweeté un simple « merci » en réponse aux excuses d’Austin City Limits.

Bridgers a légèrement dépassé le temps imparti, ce qui a peut-être causé le malentendu. Les fans de Bridgers ont exprimé leur soutien sur Twitter, disant à l’artiste de créer son propre festival plus amusant. La chanteuse country Margo Price a répondu: « Putain, ils ont coupé ton micro?! J’aurais pissé sur scène.

Il n’est pas rare que le festival coupe le son lorsque les artistes dépassent le temps qui leur est imparti. Les représentations sont souvent programmées pour commencer quand une autre se termine. Bridgers a joué la chanson complète pendant le week-end 1 d’Austin City Limits. Pendant son séjour à Austin, Bridgers a également joué un spectacle ACL Fest Nights le 8 octobre au BBW de Stubb et a enregistré un épisode de ‘Austin City Limits’ le 7 octobre à ACL Live.