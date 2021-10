Austin Ekeler des Chargers de Los Angeles explique pourquoi il ne « garde rancune » de ne pas avoir été repêché (exclusif)

Austin Ekeler des Chargers de Los Angeles est devenu l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL et bien qu’il soit entré dans la ligue en tant qu’agent libre non repêché en 2017, Ekeler n’est pas le genre de joueur qui a une puce sur l’épaule. PopCulture.com a récemment rencontré le porteur de ballon de 26 ans qui a expliqué pourquoi il n’était pas contrarié d’être repêché.

« Je n’ai jamais vraiment été du genre à garder rancune ou à me dire: » Ah, vous auriez dû me prendre « », a déclaré Ekeler à PopCulture. « C’est comme si ça n’avait jamais vraiment été ma vision de la vie, ça a été… parce que je ne m’étais pas préparé à aller dans la NFL, comme si je ne pensais pas que j’allais être dans la NFL. Je pensais que j’étais aller dans le monde des affaires, j’ai obtenu mon diplôme de commerce et je pensais que j’allais emprunter cette voie. Donc, ce qui a continué, c’était mon esprit, mon esprit était tout à propos de « Hé, j’essaie de devenir le meilleur Austin Ekeler que je puisse devenir. » Et qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que je mets 100 % d’efforts au maximum dans des choses qui me passionnent, des choses que j’ai envie d’apprendre. Et c’est ce qui m’a conduit pour arriver à la position que je suis aujourd’hui. Et c’est ce que ça continue d’être. «

Ekeler a signé avec les Chargers en 2017 en provenance de l’ouest du Colorado. Il a fait la liste initiale de 53 joueurs et a terminé sa saison recrue avec 539 verges de mêlée. Il a continué de s’améliorer chaque année, menant à une saison exceptionnelle en 2019, se précipitant pour 557 verges tout en affichant 993 verges sur 92 réceptions avec 11 touchés au total. Et au cours de six matchs cette saison, Ekeler a marqué sept touchés au sol et reçus, ce qui mène la NFL.

« J’avais confiance en moi, mais je ne savais pas vraiment dans quelles circonstances j’allais faire partie de l’équipe ou non », a déclaré Ekeler. « Une chose en laquelle j’étais définitivement confiant, c’est que je donnais tout. J’ai littéralement abandonné mon dernier semestre d’université juste pour m’entraîner, et j’ai mis, comme je l’ai dit, 100% d’efforts. Donc, après avoir joué mon dernier match de pré-saison de mon année recrue, on m’a posé la même question, comme « Vous pensez que vous en avez fait assez pour y arriver ? » J’ai dit : ‘Je ne sais pas si j’en ai fait assez pour le faire, mais je sais que je n’aurais rien pu faire d’autre en mon pouvoir, pour mettre un meilleur produit dans la mesure où Austin Ekeler est.’ Et c’était assez bon, et j’ai fait partie de l’équipe, et j’ai grandi depuis. »

Le succès d’Ekeler sur le terrain l’a amené à faire de grandes choses dans la communauté. Il s’est récemment associé à Sleep Number et GENYOUth à Los Angeles pour aider à sensibiliser les étudiants de la Bethune Middle School à l’importance du sommeil pour la santé globale, le bien-être et les performances scolaires. Et bien qu’Ekeler soit heureux d’aider les enfants à avoir une meilleure santé globale, il n’a jamais pensé qu’il serait en mesure de redonner.

« Je n’ai jamais su que j’allais être dans cette position en premier lieu, en entrant dans la NFL », a révélé Ekeler. « Et puis, au fur et à mesure que vous commencez à profiter et à obtenir plus d’opportunités, vous commencez à en apprendre davantage sur vous-même. Et quand les gens, je pense, vous posent des questions sur vous et votre chemin, vous commencez à réfléchir à la façon dont vous êtes arrivé à cet endroit et c’est un peu ce qui m’est arrivé. Et puis c’est pourquoi j’ai pris la santé mentale et la santé physique si au sérieux, juste parce que cela fait partie de qui je suis, et c’est un peu ce que je ‘ J’ai pratiqué, et je suis comme… Je peux aider d’autres personnes simplement en partageant mon histoire et, espérons-le, en leur donnant quelque chose à quoi s’identifier, ou quelque chose que j’ai fait dont ils peuvent peut-être apprendre. »