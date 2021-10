Austin Ekeler des Chargers explique comment l’équipe peut atteindre le Super Bowl (exclusif)

Les Chargers de Los Angeles n’ont pas joué dans un Super Bowl depuis 1994, lorsqu’ils ont perdu contre les 49ers de San Francisco. Mais avec l’équipe actuellement à la première place de l’AFC West, les Chargers pourraient être une équipe de chevaux noirs à jouer dans le grand match qui se jouera au stade des Chargers (et des Los Angeles Rams) en février. PopCulture.com a récemment rencontré la star des Chargers, le porteur de ballon Austin Ekeler, qui a été interrogé sur les chances de l’équipe au Super Bowl. Il a admis ne pas aimer la question car il ne peut pas « regarder aussi loin ».

« Chaque équipe de la NFL, chaque dimanche, vous pouvez être battu », a déclaré Ekeler à PopCulture. « Donc c’est comme, en tant que joueur, vous ne pouvez jamais regarder aussi loin que sur la route, comme, ‘Oh, nous allons être dans les séries éliminatoires du Super Bowl’ en pensant à cela, parce que vous devez gagner le match qui est dans devant vous en premier. Donc, au fond de notre esprit, nous nous disons : « Hé, nous sommes une équipe solide, nous avons des aspirations pour y arriver ». Mais l’accent doit être mis sur l’opportunité qui s’offre à nous, car vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Et je me disais: « Nous devons y arriver en premier, puis nous pourrons avoir cette conversation. » Donc, en ce moment, c’est ‘Hé, continue à faire ce que nous avons fait.' »

Les Chargers sont à égalité avec les Raiders de Las Vegas pour la tête de l’AFC West, mais ont le bris d’égalité en les battant en tête-à-tête. Ils sont également à égalité avec trois autres équipes pour le deuxième meilleur record de l’AFC, mais revendiquent également le bris d’égalité sur eux en raison de leur record de conférence ainsi que de la force de la victoire. Ekeler a été l’une des raisons du succès de l’équipe, affichant 598 verges de mêlée et sept touchés au total. Mais le quart-arrière Justin Herbert est en train de devenir l’un des meilleurs quarts-arrière de la NFL, enregistrant 1 771 verges par la passe, 14 touchés en seulement quatre interceptions avec une note de 98,8 passeurs.

« J’ai l’impression que nous avons eu des vétérans ici qui existent depuis un certain temps, juste sur notre attaque, puis nous entrons et apportons une toute nouvelle ligne offensive avec des vétérans. Et puis nous avons Rashawn Slater , qui joue les lumières. Je pense que c’est vraiment important dans le succès de Justin Herbert, certainement, il doit être un personnage spécial pour avoir le succès qu’il a, mais il a aussi besoin d’une équipe autour de lui qui sait ce qu’ils font, qui peut être digne de confiance, qui peut être au bon endroit au bon moment.

« Nous nous sommes ouverts, nous l’avons protégé, nous avons donné des opportunités de faire les jeux, et il a montré qu’il peut faire les jeux et être cohérent, et c’est ce qui compte. Hé, bien sûr , vous avez eu deux bons jeux ici et là, mais vous pouvez toujours le faire encore et encore, maintenant vous commencez à vous diriger vers des discussions MVP, des discussions de superstar, ce qui, il fait ses preuves en ce moment. Je le vois le faire pendant 12 plus de semaines d’affilée dans les meilleures séries éliminatoires. Mais pour l’instant, oui, nous sommes sur la bonne voie. «