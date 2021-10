« Austin est l’un des circuits les plus difficiles »

20/10/2021 à 04h34 CEST

Le pilote espagnol Fernando Alonso (Alpine) considère que le Circuit of the Americas, à Austin (Texas), sera le théâtre le week-end prochain de la Grand Prix des États-Unis La Formule 1 est « l’une des plus difficiles » de la Coupe du monde. « C’est toujours amusant de courir aux États-Unis et j’apprécie le circuit d’Austin. C’est l’un des plus difficiles du calendrier, avec chaque secteur du tour très différent l’un de l’autre », a expliqué l’Espagnol dans des déclarations fournies par son équipe.

Le double champion de la catégorie reine du sport automobile a noté que « les caractéristiques de la piste et de la voiture peuvent évoluer au cours d’un tour », un scénario changeant qui « maintient les pilotes sur leurs gardes ». « C’est aussi une piste qui permet de dépasser, ce qui est bien. On a toujours la garantie d’une bonne ambiance à Austin et c’est un bon endroit à visiter », a déclaré Alonso, qui a souhaité qu’Alpine soit « compétitive » dans cette Coupe du monde. événement et que tout le week-end, il a été roulé à sec.