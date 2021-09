“Austin est un bon endroit pour goûter ce que nous avons découvert à Misano”

28/09/2021 à 17h27 CEST

Après un an sans courir sur cette piste, le Circuit of the Americas d’Austin sera à nouveau le théâtre des courses des trois catégories du Championnat du Monde MotoGP. Pol Espargaró a participé sept fois au Grand Prix des Amériques, même si l’un d’entre eux, le premier, était dans la catégorie Moto2. Au cours de sa première année en tant que pilote de l’équipe Repsol Honda, Espargaro continue de travailler sur son adaptation au RC213V.

« Après un bon test, je suis heureux de me rendre à Austin, c’est une piste amusante et ce sera formidable de voir plus de fans de MotoGP en dehors de l’Europe. Nous avons découvert certaines choses lors des essais à Misano et je pense qu’Austin sera un bon endroit pour les essayer car c’est un circuit très varié. J’ai eu quelques top 10 là-bas dans le passé, alors j’espère que nous pourrons nous appuyer sur cela ce week-end », déclare Pol, qui espère continuer à programmer.