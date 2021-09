Austin FC accueille les tremblements de terre de San Jose dans son fief

18/09/2021 à 02h01 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la trente-quatrième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Austin et à Tremblements de terre de San José dans le Stade Q2.

Les Austin FC affronte avec l’espoir de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la trente-quatrième journée après avoir subi une défaite contre lui Los Angeles FC dans le match précédent par un résultat de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 24 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 22 buts pour et 36 contre.

Pour sa part, Tremblements de terre de San José a subi une défaite contre le Véritable lac salé lors du dernier match (3-4), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les 24 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté six et accumule un chiffre de 35 buts encaissés contre 28 en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Austin FC a un bilan de trois victoires, six défaites et deux nuls en 11 matchs joués dans son stade, de sorte que les visites au stade Stade Q2 ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. A la maison, le Tremblements de terre de San José ils ont gagné trois fois, ont été battus trois fois et ont fait match nul six fois en 12 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Austin FC, les chiffres montrent une égalité pour les habitants. La dernière fois qu’ils ont affronté le Austin et le Tremblements de terre de San José Dans cette compétition, c’était en juin 2021 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons que le Tremblements de terre de San José se dresse au-dessus du Austin FC avec huit points d’avance. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 19 points au classement. En revanche, les visiteurs sont en onzième position avec 27 points.