Austin FC et San Jose Earthquakes signent un match nul et vierge (0-0)

20/06/2021 à 5h06 CEST

le Austin et le Tremblements de terre de San José à égalité à zéro dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Stade Q2. le Austin FC Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Sondeurs de Seattle. En ce qui concerne l’équipe de San José, le Tremblements de terre de San José il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le LA Galaxie et était sur une séquence de quatre défaites consécutives. Après le match, l’équipe de Los Verdes s’est classée dixième, tandis que le Tremblements de terre de San José, quant à lui, est septième à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Austin FC a donné accès à Manny Perez, Manneh Oui Sébastien berhalter pour Stroud, Gallagher Oui Fagundez, Pendant ce temps, il Tremblements de terre de San José a donné accès à Salinas, Cowell, le fer Oui Thompson pour rivières, Chofis lopez, Marie Oui Wondolowski.

L’arbitre a réprimandé Stroud par le Austin déjà Jungwirth Oui Remède par l’équipe de San José.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Tremblements de terre de San José il s’est classé septième au classement avec 10 points. Pour sa part, Austin FC Avec ce point atteint, il atteint la dixième place avec huit points après le duel.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Tremblements de terre de San José comme lui Austin FC jouera un nouveau match contre lui Ville d’Orlando et le Minnesota United respectivement.

Fiche techniqueAustin FC :Stuver, Besler, Cascante, Kolmanic, Nick Lima, Ring, Pochettino, Fagundez (Sebastian Berhalter, min.93), Gallagher (Manneh, min.85), Domínguez et Stroud (Manny Perez, min.71)Tremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Alanís, Jungwirth, Marie (Fierro, min.77), Judson, Remedi, Yueill, Chofis Lopez (Cowell, min.67), Wondolowski (Thompson, min.82), Espinoza y Rios (Salinas, min.67) )Stade:Stade Q2Buts:0-0