Austin FC fait match nul contre le Sporting Kansas City (1-1)

12/06/2021 à 23:14 CEST

le Ville sportive de Kansas et le Austin à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce samedi dans le Parc de la miséricorde des enfants. le Ville sportive de Kansas Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Dynamo de Houston (3-2) et l’autre devant Tremblements de terre de San José (1-3) et en ce moment avait une séquence de trois victoires consécutives. Pour sa part, Austin FC a dû se contenter d’un nul contre lui Sondeurs de Seattle. Après le match, l’équipe Kanseño a été placée en deuxième position, tandis que le Austin, quant à lui, est dixième à l’issue du duel.

La première partie de match a bien commencé pour Los Verdes, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Dominguez à la 26e minute, mettant ainsi fin à la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Après la pause est venu le but pour lui Ville sportive de Kansas, qui a obtenu la cravate grâce à un peu de Salloi à la 71e minute, terminant le match sur un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Ville sportive de Kansas a donné accès à Hernandez, Lindsey Oui Harris pour Walter, Zusi Oui Hernandez, Pendant ce temps, il Austin a donné accès à Sébastien berhalter, Manny Perez, La mise en réseau, Manneh Oui Romagne pour Pochettino, Gallagher, Stroud, Dominguez Oui Fagundez.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Walter, du Ville sportive de Kansas et deux à Besler Oui Nick Lima du Austin.

Après cette égalité, à la fin du match le Austin FC il a été classé 10e dans le tableau avec huit points. le Ville sportive de Kansas, pour sa part, il s’est retrouvé à la deuxième place avec 17 points, occupant une place pour accéder à une place à élimination directe pour le titre.

Fiche techniqueSports de Kansas City :Melia, Fontàs, Ilie, Martins, Zusi (Lindsey, min.42), Gianluca Busio, Espinoza, Walter (Hernandez, min.41), Russell, Salloi et SheltonAustin FC :Stuver, Besler, Cascante, Kolmanic, Nick Lima, Fagundez (Romaña, min.79), Ring, Gallagher (Manny Perez, min.59), Stroud (Redes, min.70), Pochettino (Sebastian Berhalter, min.58) et Domínguez (Manneh, min. 70)Stade:Parc de la miséricorde des enfantsButs:Domínguez (0-1, min. 26) et Salloi (1-1, min. 71)