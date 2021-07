Austin FC montre sa puissance après avoir battu Portland Timbers (4-1)

07/02/2021 à 05:44 CEST

le Austin consolidé une belle victoire après avoir battu 4-1 à Bois de Portland lors de la réunion tenue dans le Stade Q2 ce vendredi. le Austin FC Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre lui. L’équipage de Colomb. En ce qui concerne l’équipe de Portland, le Bois de Portland il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Minnesota United. Avec ce résultat, l’ensemble Los Verdes est dixième, tandis que le Bois de Portland il est huitième après la fin du match.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Los Verdes, qui a débuté à la Stade Q2 avec un objectif de Gallagher à la minute 28. Plus tard, les locaux ont marqué à nouveau grâce à un but de Fagundez à la 33e minute qui a laissé un 2-0 en faveur de Austin. Mais plus tard le Bois de Portland s’est approché du tableau d’affichage au moyen d’un but de Ebobisse quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45, clôturant ainsi la première partie avec un 2-1 à la lumière.

En deuxième période, le but est venu pour lui Austin FC, qui s’est distancié au tableau d’affichage par un but de Bague à la minute 77. Il a ajouté à nouveau le Austin FC, qui a pris ses distances en établissant le 4-1 avec un peu de Jiménez à la 81e minute, mettant fin au duel avec un score de 4-1 au tableau d’affichage.

Le technicien de la Austin, Josh Wolff, a donné accès au champ à Stroud, Manneh, Stanley, Sébastien berhalter Oui La mise en réseau remplacement Gallagher, Pochettino, Kolmanic, Pereira Oui Bague, tandis que de la part du Bois de Portland, Giovanni Savarese remplacé Mabiala, Fochive, Zambrano Oui Physique pour Ebobisse, Loria, Valéri Oui Williamson.

L’arbitre a donné un carton jaune à Kolmanic, Pochettino Oui Fagundez par l’équipe de Los Verdes Tuiloma Oui Asprilla par l’équipe de Portland.

Avec cette bonne performance, le Austin FC Il compte déjà 12 points en Major League Soccer et reste à la dixième place du classement. Pour sa part, Bois de Portland reste avec les 13 points avec lesquels il a affronté cette quinzième journée.

Fiche techniqueAustin FC :Stuver, Besler, Cascante, Kolmanic (Stanley, min.81), Jiménez, Ring (Redes, min.88), Pochettino (Manneh, min.73), Fagundez, Gallagher (Stroud, min.46), Domínguez et Pereira ( Sebastian Berhalter, min.87)Bois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Tuiloma, Bonilla, Van Rankin, Chará, Williamson (Bodily, min.88), Asprilla, Loria (Fochive, min.83), Valeri (Zambrano, min.86) et Ebobisse (Mabiala, min.83)Stade:Stade Q2Buts:Gallagher (1-0, min. 28), Fagundez (2-0, min. 33), Ebobisse (2-1, min. 45), Ring (3-1, min. 77) et Jiménez (4-1, au moins 81)