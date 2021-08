Austin FC obtient les trois points contre Houston Dynamo (3-2)

08/05/2021 à 05:06 CEST

Le Austin gagné 3-2 contre Dynamo de Houston lors de la réunion qui s’est tenue ce jeudi au Stade Q2. Avec cette défaite, le Dynamo de Houston était en onzième position à la fin du match, tandis que le Austin FC est douzième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Los Verdes, qui a ouvert le score avec un but de Pochettino à la minute 7. Cependant, l’équipe de Houston a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Pasher à la 28e minute. Austin FC avec un nouvel objectif de Pochettino, qui a ainsi réalisé un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45, terminant ainsi la première mi-temps sur le résultat de 2-1.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe Los Verdes, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un but de Dominguez à 56 minutes. Mais plus tard le Dynamo de Houston s’est approché du tableau d’affichage avec un but de Picault quelques instants avant le coup de sifflet final, en 86. Finalement, le match s’est terminé sur un 3-2 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Austin FC sauté du banc Romagne, Nick Lima, Pereira, Stroud Oui La mise en réseau remplacement Cascante, Jiménez, Anneau, Dominguez Oui Fagundez, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Dorsey, Mémo Rodriguez, Boniek Garcia, Lundqvist Oui Bajamitch, qui a sauté sur l’herbe pour Pasher, Baird, Véra, Junqua Oui couronne.

L’arbitre a montré un total de trois cartons : un carton jaune au Austin, spécifiquement à Stroud et un à Dynamo de Houston (Dorsey). De plus, il y avait un carton rouge pour Cérén par l’équipe de Houston.

Avec cette défaite, après la fin du match, le Dynamo de Houston il s’est classé onzième au classement avec 18 points. Le Austin FC, quant à lui, a atteint la douzième place avec 16 points.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Dynamo de Houston comme lui Austin FC jouera un nouveau match contre lui Minnesota United et le FC Dallas respectivement.

Fiche techniqueAustin FC :Stuver, Besler, Cascante (Romaña, min.64), Kolmanic, Jiménez (Nick Lima, min.64), Ring (Pereira, min.64), Sebastian Berhalter, Pochettino, Fagundez (Redes, min.76), Gallagher et Domínguez (Stroud, min.71)Dynamo de Houston :Mari & cacute ;, Hadebe, Parker, Junqua (Lundqvist, min.65), Valentin, Cerén, Vera (Boniek García, min.65), Corona (Bajamich, min.90), Pasher (Dorsey, min.33), Baird ( Memo Rodríguez, min.65) et PicaultStade:Stade Q2Buts:Pochettino (1-0, min. 7), Pasher (1-1, min. 28), Pochettino (2-1, min. 45), Domínguez (3-1, min. 56) et Picault (3-2, au moins 86)