Austin FC profite de la seconde mi-temps pour battre LA Galaxy (2-0)

27/09/2021 à 5h30 CEST

Les Galaxie n’a pas réussi à l’emporter Austin, qui s’est imposé 2-0 lors du duel disputé ce lundi dans le Stade Q2. Les Austin FC Il a affronté le match en voulant surpasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Tremblements de terre de San José par un score de 3-4 et avec une séquence de quatre défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, LA Galaxie il a été battu 3-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Minnesota United. Après le match, l’équipe de Los Verdes est treizième à la fin du match, tandis que le Galaxie est quatrième.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Après la mi-course du match, en deuxième période est venu le but pour lui Austin FC, qui a débuté son tableau de bord grâce à un peu de Djitté à 64 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe Los Verdes, qui a pris ses distances en portant le score à 2-0 grâce au but de Gaines à la 79e minute, terminant ainsi le match avec le résultat de 2-0.

Le technicien de la Austin, Josh Wolff, a donné accès au champ à Gallagher et Gaines remplacement Djitté et Dominguez, tandis que de la part du Galaxie, Greg Vanney remplacé Hamalainen, Grand-père, Allvarez et Joveljic pour Villafaña, Cabral, Ravéloson et Victor Vazquez.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes que l’équipe Los Verdes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Dominguez et Driussi.

Après la conclusion de ce match lors de la 35e journée, le Austin FC a été placé en treizième position avec 22 points, tandis que le LA Galaxie il est à la quatrième place avec 38 points, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires.

Fiche techniqueAustin FC :Stuver, Romaña, Cascante, Kolmanic, Nick Lima, Driussi, Pereira, Djitte (Gallagher, min.73), Fagundez, Pochettino et Domínguez (Gaines, min.73)LA Galaxie :Bond, Steres, Coulibaly, Villafaña (Hamalainen, min.46), Araujo, Raveloson (Alvarez, min.74), Lletget, Dos Santos, Víctor Vázquez (Joveljic, min.80), Chicharito et Cabral (Grandsir, min.67 )Stade:Stade Q2Buts:Djitte (1-0, min. 64) et Gaines (2-0, min. 79)